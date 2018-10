Nicki Pedersen: Det har været en frustrerende sæson

Speedwaykøreren Nicki Pedersen var ikke i stand til at køre sig i top-8 i den samlede VM-stilling.

Danskeren endte efter sæsonens ti grandprixer på en placering som nummer 11 og er dermed ikke automatisk kvalificeret til næste års serie.

Nu kan Nicki Pedersen kun håbe på et wildcard, som en komité på fire mand uddeler i kølvandet på lørdagens sidste grandprix i polske Torun.

- Det har været en meget frustrerende sæson i VM-grandprixerne, og der er ingen tvivl om, at der skal virkelig revurderes nogle ting, så vi får noget stabilitet.

- Det er frustrerende at ligge, hvor vi ligger lige nu. Nu må komitéen tage en beslutning. De har fire kørere, som de kan give wildcard. Så det er op til dem, siger Nicki Pedersen.

Hvad der skal ske i fremtiden, vil Nicki Pedersen først tage stilling til, når han ved, om han får et wildcard eller ej.

- Fornemmelsen er da ganske udmærket. Men det er ude af mine hænder. Når de har valgt, så tager jeg min beslutning efterfølgende, siger han.

Lørdag aften formåede Nicki Pedersen akkurat ikke at nå i semifinalerne med sine syv point.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg er et point fra at være med i semifinalen. Vi manglede den sidste fart hele aftenen.

- Jeg fik tre andenpladser i træk, og så lavede vi en drastisk beslutning før mit femte og sidste heat. Det var en forkert beslutning, siger Nicki Pedersen.

I 20. og sidste heat endte Nicki Pedersen efter nogle justeringer på cyklen på sidstepladsen, og det var ikke nok til at nå blandt de otte bedste.

- Vi ledte efter et eller andet hele aftenen, og vi tænkte, at vi blev nødt til at gøre et eller andet.

- Vi følte sgu ikke, at vi havde det grej, der skulle til for at køre stærkt nok. Det var lige ved og næsten, siger Nicki Pedersen.