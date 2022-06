Tidligere verdensmester om Nicki Pedersens styrt: - Det er noget af det sværeste, du bliver udsat for

To styrt på kort tid

Nu er det så en anden fynsk speedwaykører, der skal overveje fremtiden.

Søndag brækkede den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen nemlig bækkenet to steder og rev benet ud af hofteleddet, da han under et løb i Polen blev kørt af banen. To uger før det brækkede han to ribben og punkterede lungen, da han kørte i Danmark.

- Jeg overvejer altid efter et styrt, og jeg lytter selvfølgelig rigtig meget til lægerne. Kroppen skal være med, og den skal være 100 procent klar, før jeg skal op på cyklen igen, siger Nicki Pedersen til TV 2 Fyn.

- Selvfølgelig skal man ikke slås til lirekassemand, inden man stopper, det er jeg klar over, fortæller han.

Smerter døgnet rundt

Netop den pointe er vigtig for Jan O. Pedersen, der siden sit styrt har levet med kroniske smerter døgnet rundt.

- Der er altid et styrt. Måske ikke i morgen eller i overmorgen, men det kommer, siger han.

Derfor skal Nicki Pedersen ifølge Jan O. Pedersen bruge den kommende tid til at tænke på, hvad han vil efter karrieren. Selv siger Nicki Pedersen, at han ikke har nogen plan B, men at han har et godt netværk uden for sporten.