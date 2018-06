Nicki Pedersen jagter sin første sejr på dansk grund

Speedwaykøreren Nicki Pedersen vil have point til kontoen, når VM-grandprixserien lørdag når til Horsens.

Den fynske speedwaykører Nicki Pedersen har aldrig vundet et grandprix på dansk jord.

Det skal der laves om på, når VM-seriens tredje grandprix lørdag køres i Horsens.

- Det bliver en farverig weekend, hvor der selvfølgelig skal leveres. Nu skal der point på kontoen.

- Jeg har aldrig været den bedste på dansk jord. Jeg har altid sagt, at jeg hellere vil være verdensmester nogle gange end kun at have vundet det danske grandprix.

- Men der er da ingen tvivl om, at det altid er fedt at være i top-3 og køre med i finalen, og når man er med der, så kan alt ske, siger han.

Læs også Kort efter comeback: Nicki Pedersen kørt på hospitalet efter voldsomt styrt

41-årige Nicki Pedersen har ikke haft den bedste optakt til sæsonens VM-grandprixer.

I slutningen af april styrtede han og brækkede håndrodsknoglen. På trods af smerterne har han deltaget i sæsonens første to grandprixer, men resultaterne er udeblevet.

Nicki Pedersen ligger samlet nummer 12 i VM-stillingen og har ti point efter de første to grandprixer.

- Jeg hader min undskyldning, men jeg har ikke haft nok power i hånden til at kunne holde ved. Jeg har ikke haft det, der skulle til. Det er en del af gamet. Sådan er det.

Men det går bedre med hånden, fortæller Nicki Pedersen, der ikke tror, at den vil påvirke lørdagens grandprix.

- Det bliver ikke den undskyldning, jeg kan bruge. Men jeg skal ikke køre fem dage i streg. Det holder den ikke til endnu, siger han.

Han har holdt fri de seneste par dage for at lade op til grandprixet i Horsens, og Nicki Pedersen glæder sig til at køre i hjemlandet.

- Det er altid dejligt at se endnu flere danske fans og se Dannebrog på lægterne, siger han.

Speedway-grandprixet køres på Casa Arena i Horsens og starter lørdag klokken 19 dansk tid.

Nicki Pedersen er den eneste faste danske deltager i VM-serien, men til grandprixet i Horsens får han selskab af Michael Jepsen Jensen.

Den 26-årige kører var klart bedste dansker, da der tidligere på måneden blev kørt finaler i par-VM, og han her derfor fået et wildcard.

Foruden det danske grandprix resterer der yderligere syv grandprixer i VM-serien.