Nicki Pedersen tilbage på cyklen igen: - Mit livs største udfordring

Efter et langt skadesforløb med genoptræning er fynske Nicki Pedersen oppe på speedwaycyklen igen. Det har været hans livs største udfordring, fortæller han på de sociale medier.

Den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen er oppe på cyklen igen - og det er han glad for.

- Var super dejligt og være rigtig tilbage på cyklen igen efter en lang skadespause på over ti måneder. Har nok været mit livs største udfordring fysisk og mentalt.

Sådan skriver den 40-årige fynbo, der har genoptrænet, efter et grimt styrt i maj sidste år i Holsted,der medførte en brækket nakkehvirvel. Nicki Pedersen var så skadet efter styrtet, at et karrierestop truede lige om hjørnet.

Nickie Pedersen er igen oppe på cyklen efter ti måneders genoptræning. Han giver de mange års erfaring skylden for sit comeback. Foto: Privatfoto / Nicki Pedersens instagram

Det har dog været fremme siden tidligere på året, at den tidligere verdensmester havde succes med genoptræningen. I februar fortalte Nicki Pedersen nemlig, at alt gik som planlagt, og at han var ved godt mod i forhold til at ramme topformen, når sæsonens første VM-grandprix bliver kørt i maj.

Og den succesfulde genoptræning skyldes nok erfaringen, mener den fynske speedwaykører.

- Godt jeg er 40, og har en vis erfaring med i bagagen. Føler mig mentalt godt tilpas i mit liv og helbredet er godt, så jeg glæder mig kun til sæsonen i 2018 rigtig begynder, skriver han på de sociale medier og fortsætter:

- Hvis nogen vil vide hvad min tro er, så er det “MigSelv”. Ellers havde jeg aldrig kommet gennem denne her rejse. Husk nyd livet venner, vi er her sku kun en gang. Og det skal vi fandme værdsætte og nyde/enjoy bedst muligt. Ha en skøn aften.

Styrt på uansvarlig bane

Styrtet, der har været årsagen til Nicki Pedersens brækkede nakkehvirvel og derefter genoptræning, skete sidste år i maj. Det var i en ligakamp mellem Holsted Tigers og Esbjerg Vikings, hvor Pedersen ifølge manageren fløj fem-seks meter gennem luften, inden han landede på nakken.

Styrtet skete i syvende heats første sving, hvor Niels-Kristian Iversen blev sendt ud af kurs på grund af banens elendige beskaffenhed, så Nicki Pedersen ikke kunne undgå at køre ind i ham.

Efter det ottende heat blev matchen aflyst. Dommerne mente efter flere styrt, at det var uansvarligt at køre videre. Og det erkendte Holsted, som havde hjemmebane i opgøret.

- Vi er godt klar over, at speedway er en farlig sport, men her nåede vi altså grænsen for hvad der er forsvarligt, så dommeren traf den rigtige beslutning, sagde Holsteds direktør Niels Munk Nielsen uden at fralægge sig ansvaret.

Nicki Pedersen er VM-seriens eneste faste danske kører.