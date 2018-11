Officielt: Niclas Kirkeløkke skifter til tysk storklub

Den fynske håndboldstjerne Niclas Kirkeløkke forlader som ventet GOG til fordel for de dobbelte tyske mestre Rhein-Neckar Löwen.

Allerede mandag meldte Kirkeløkke ud, at han ved kontraktudløb til sommer forlader Sydfyn, dog uden at sætte navn på sin kommende klub.

Samtidig fortalte Rhein-Neckar Löwen, at de tirsdag ville præsentere en ny profil. Tidligere har TV 2 Sport erfaret, at der var et match mellem Kirkeløkke og den tyske storklub, og nu er skiftet altså officielt for den sydfynske højreback.

- Jeg ser frem til at skifte til den tyske håndboldliga. Hver en spiller ønsker at spille i den stærkeste liga i verden. Rhein-Neckar Löwen er en europæisk topklub med ambitiøse mål, siger Niclas Kirkeløkke til Rhein-Neckar Löwens hjemmeside.

Søger mere pres

Kirkeløkke fortæller selv, at han skal ud af den tryghed, der er i GOG, hvis han blive ved med at udvikle sig. Derfor vælger han at søge sydpå.

- Jeg føler, at hvis jeg skal lægge det næste niveau på min udvikling, bliver det nødt til at være et andet sted. Et sted, hvor der er lidt mere pres på hver dag til kampe og træningen, selvom der har været fine træninger i GOG, og ligaen i Danmark er rigtig god. Men jeg føler, jeg skal lidt ud af den tryghed, jeg har haft her i GOG, siger Kirkeløkke til GOG's hjemmeside.

Den 24-årige landsholdsspiller har spillet i GOG, siden han var 12 år gammel.

Læs også Ekspert og GOG-træner raser mod udvalg: - Betyder virvar og kaos