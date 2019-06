Nicolai reddede sin datter fra brand – kastede hende ud fra anden sal

Nicolai Himmelstrup er netop kommet hjem til sin lejlighed i Aarup. Her bor han på anden sal sammen med sin kone og datter. Det er onsdag, og klokken har passeret 17.

Den 28-årige mekaniker har efter arbejde hentet sin treårige datter fra børnehave, og nu skal der laves aftensmad.

Nicolai går i gang med at stege en pakke bacon, og som det ofte er med stegt svin, giver det røg i køkkenet, men den her gang er lugten anderledes.

- Jeg syntes, der lugtede af krudt, fortæller Nicolai Himmelstrup til TV 2/Fyn.

Under madlavning kommer familiefaderen i tanke om, at han har glemt sin mobil nede i sin bil.

- Jeg siger til min datter, at jeg lige går ned og henter den.

Han åbner døren ud til opgangen og med det samme, ser han en tyk tåge af røg, der fylder hele rummet.

Nicolai smækker hurtigt døren i og farer ud på badeværelset for at hente håndklæder til at dække de lufthuller, der er i døren til lejligheden.

Hopper fra anden sal

Han tager sin datter op til sig, og de skynder sig ud på badeværelset, hvor lufthullerne også bliver tildækket med håndklæder. Panikken breder sig hos Nicolai.

- Den eneste flugtvej, vi havde, var ned gennem trapperne, hvor der var røg, og branden var opstået.

Den 28-årige familiefar åbner vinduerne i badeværelset for at råbe om hjælp. Hans nødråb bliver hørt, og naboer flokkes hen til den brændende bygning.

De tilstrømmende mennesker henter et stort tæppe, som de breder ud lige nedenfor det vindue, som Nicolai og hans datter står i. Han tager sin grædende datter op i favnen. Hun er ikke i tvivl, hvad hendes far har i tankerne.

Tårerne løber ned ad den treårige piges kinder, mens hun holder fast i sin far, som forsøger at fravriste sig datteren fra sin favn. Fra anden sal kaster Nicolai sin datter ud ad vinduet, hvorfra hun ryger 7,5 meter ned gennem luften.

- Jeg kastede hende hurtigt, så hun ikke nåede at tænke for meget over det. Der stod otte mennesker og holdt gulvtæppet, så hun landede blødt.

Det var fra dette vindue, Nicolai Himmelstrup og hans datter hoppede ud fra. Foto: Sebastian Myrup Hansen

Lander på jorden

Efter han har bragt sin datter i sikkerhed, har han nu kun sig selv at tænke på. Han vil undgå at hoppe ud ad vinduet fra anden sal med fare for, at naboerne ikke kan holde tæppet med hans vægt.

Han går derfor ud i stuen for at se, om der er flammer. Nicolai træder ind i sin stue, som er fuldstændigt dækket af røg. Der er kun en mulig udvej for Nicolai.

- Jeg kravlede ud ad vinduet og hængte mig i armene, så jeg ikke skulle falde så langt. Så hoppede jeg ned på tæppet og ramte jorden.

Den 28-årige mekanikers landing bliver ikke ligeså blød som sin datters. Han rammer jorden med lænden, da naboerne ikke kunne holde tæppet udstrakt under landingen. Nicolai lider ikke alvorlige mén af faldet, men bliver alligevel kørt til Odense Universitetshospital til tjek.

- Jeg fik taget to blodprøver, og lægerne vurderede, at der ikke var sket mig noget alvorligt, så jeg blev sendt hjem igen.

Bor hos svigerforældre

Men Nicolai og hans datter kan ikke tage hjem, da deres lejlighed er fyldt med røg og sod. De har fået at vide, at de næste to dage kan de ikke vende tilbage til Aarup. Derfor bor de nu hos Nicolais svigerforældre de næste par dage.

Hvad, der har forårsaget branden i lejlighedskomplekset, er endnu uvist.