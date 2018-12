På trods af bundplads: Nicolaj støtter fortsat Odense Bulldogs

- Det er selvfølgelig ikke sjovt som det er lige nu.

Ovenstående stammer fra formanden for Odense Bulldogs Support, Nicolaj Hansen. Selvom hans hold ligger på en absolut sidsteplads i ishockeyligaen Metalligaen fortsætter han med at støtte holdet. Det handler om særligt to ting, mener han:

- Det er kærligheden til klubben og til sporten - i særdeleshed klubben, lyder det fra formanden for fanforeningen.

Han tilføjer:

- Når det går skidt, så er det der, at vi skal samle os og stå sammen, pointerer han.

Sportschef: Sidsteplads er ikke en skuffelse

Klubbens sportschef, Henrik Benjaminsen, medgiver, at en sidsteplads i Metaligaen ikke er imponerende. Alligevel er han ikke skuffet.

- Vi ligger nummer ni og er som minimum sikker på at skulle spille play-in. Vi har en chance for at komme i slutspillet, og det går vi efter, siger han.

Han forklarer holdets bundplacering med klubbens begrænsende lønbudget.

- Hvis vi havde fem millioner kroner i lønbudget så ville jeg ikke være tilfreds (med placeringen, red.), men vi har et meget lavt lønbudget i år, forklarer han.

En anden del af forklaringen skal ifølge sportschef findes i holdets gennemsnitalder. Senest har holdet skrevet kontrakt med 17-årige Mathias Max, der allerede spiller for klubben.

- Vi har unge spillere, så vi viste godt, det ville blive en svær sæson i år, siger Henrik Benjaminsen, og fortsætter:

- I løbet af en tre-fire år så skal vi være med i toppen igen.

Også Nicolaj Hansen tror på fremtiden.

- Det kommer igen. Vi tror på gutterne selvom de er unge, lyder det fra fanforeningens formand.