Tørkeforsikringen kom et år for sent: Niels' hus revnede i varmen

Sommeren 2018 glemmer Niels Jørgensen og hans familien ikke lige med det samme. Det var nemlig den tørreste sommer herhjemme i over 100 år, og tørken fik huset i Asperup til at slå sprækker.

Faktisk vågnede familien af larmen, da væggen i soveværelset revnede mellem to små vinduer.

Niels Jørgensen viser skaden i det gamle soveværelse, da TV 2 var på besøg i juli 2018. Foto: TV 2

Og knapt et år efter er revnerne der stadig. Både indenfor og udenfor.

- Vi står jo med noget, der er træls. Vi står jo med udfordringerne med at få vores hus lavet. Og vi står alene med det, fortæller Niels Jørgensen til TV 2/Fyn.

Niels Jørgensen fortæller, at det vil koste familien over 150.000 kroner at få lavet skaderne. En udgift, som familien selv må bøvle med.

Familien Jørgensens hus med flere store sætningsskader. Foto: Morten Grundholm

Plaster på såret

Det er husejere som familien Jørgensen, som fynske GF Forsikring nu vil hjælpe ved at tilbyde en ny forsikring med tørkedækning til under 100 kroner om året. Men med en selvrisiko på 20.000 kroner.

- Vi har fået en del henvendelser fra vores kunder, og hos GF Forsikring ønsker vi at hjælpe vores kunder lidt på vej i tilfælde af en ny tørke. Vi går forsigtigt til værks, og tørkedækningen er ikke en fuld erstatning, men et plaster på såret, siger Jesper Mortensen, der er administrerende direktør i GF Forsikring.

Læs også Fynsk tilbud: Nu kan du blive forsikret mod tørke

Niels Jørgensen mener, at en tørkeforsikring med en dækning på 150.000 kroner er bedre end ingenting.

- Det er jo fint. Jeg synes bare, at det er en skam, at de ikke har dét med, der er sket. Vi står jo stadig med hele skaden selv. Men det er da fint, at de senere hen vil prøve at dække det.

Kunne I finde på at sige ja til en tørkeforsikring?

- Ja, det kunne vi da helt sikkert. Hvis det kan redde os for det her en anden gang, hvis det skulle ske for os igen.

Familien Jørgensen venter på, at jorden igen er stabiliseret, så de kan udbedre alle skaderne på huset.

- Og så skal vi jo have håndværkere til at udføre arbejdet, så det bliver i orden igen, fortæller Niels Jørgensen.

Huset i Asperup er bygget på Lillebæltsler, der giver problemer, hvis det tørrer ud som under sommeren 2018. Foto: Morten Grundholm

Mange har ikke råd til at få huset lavet

Kent Steffensen, som er direktør i Uretek Fundering i Nørre Aaby, arbejder med at udbedre blandt andet tørkeskader, og han er positiv over for den nye tørkeforsikring.

- Det giver husejerne mulighed for at få dækket de revner og skader, der er opstået på grund af tørken.

Ifølge ham er der nemlig mange, som ikke får ordnet deres skader.

- Der er helt klart nogle, der ikke har haft økonomi til at udbedre skaderne og få lavet de nødvendige undersøgelser, siger Kent Steffensen.

Endnu en stor revne i husmuren i Asperup. Foto: Morten Grundholm

For at forsikringen kan blive udløst, skal DMI’s tørkeindeks i gennemsnit have været 9,0 (på en 10-punktsskala) i den kommune, hvor huset ligger, og samtidig skal tørken have varet i minimum 30 dage.

Frygter du for den her sommer?

- Neeej, det kan man ikke sige, at jeg gør.

Niels Jørgensen trækker på svaret - men fortsætter så:

- For der kan næsten ikke ske mere, siger han og kigger rundt på revnerne i de gule murstensvægge.