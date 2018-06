Niels Thorborg indkasserer mere end en halv milliard

2017 var endnu et godt år fynske 3C Retail, der fik et overskud på 550 millioner kroner.

Sidste års regnskab for 3C Retail satte en streg under Niels Thorborgs status som en af det fynske erhvervslivs helt store sværvægter. Selskabet ejes 100 procent af Niels Thorborg og omfatter L'EASY, D'E'R, VÆRSGO og THORN i Norge og Sverige. Bundlinjen lød på 550 millioner kroner med 394 millioner året før.

Årsresultatet er positivt påvirket af selskaberne i Norge og Sverige samt ikke mindst et overskud på 100 millioner kroner ved salget af Inspiration til Imerco.

Måtte starte ny butikskæde

Handlen med Imerco gik endeligt igennem i 2017, men virksomheden skulle gennem en del sværdslag med konkurrencemyndighederne, før salget var en realitet.

- Vi havde gode og konstruktive forhandlinger med Imerco, og selv om vi ikke delte Konkurrencemyndighedernes vurdering af markedet, lykkedes vi med at lave en god handel, som vi samlet set er tilfreds med, siger koncernchef Niels Thorborg.

I forlængelse af handlen pålagde Konkurrencemyndighederne 3C RETAIL at starte en ny kæde. Det blev livsstilskæden VÆRSGO, der blev etableret med 24 butikker og en webshop.

Tjener også på øvrige selskaber

Og går man endnu et skridt tilbage i ejerkæden af Niels Thorborgs virksomheder, bliver tallene flottere endnu.

3C GROUPS rummer ovenstående 3C RETAIL samt de øvrige selskaber 3C PROPERTIES, 3C Sport og Event samt 3C Media. I 3C GROUPS kan Niels Thorborg glæde sig over yderligere 58 millioner kroner med et samlet overskud på hele 608 millioner kroner.

Læs også Thorborg-selskab: Stort år for Hesehus

- Jeg glæder mig over den positive udvikling hos 3C GROUPS, som leverer et solidt årsresultat. Det skyldes naturligvis resultatet for 3C RETAIL, men udviklingen i 3C PROPERTIES er også særdeles positiv. Senest har vi investeret i Dinex. En virksomhed med et attraktivt vækstpotentiale, som vi forventer os meget af. Samlet set står vi som gruppe således stærkt, og jeg ser med optimisme frem mod de kommende år, hvor både 3C PROPERTIES og Dinex forventes at bidrage til øget indtjening, siger koncernchef Niels Thorborg.