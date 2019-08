Nigeriansk prøvespiller får chancen i OB

Superligaklubben OB har onsdag skrevet kontrakt med den nigerianske venstreback Kingsley Madu.

Den 23-årige forsvarsspiller, der har tre landskampe for Nigeria på sit cv, har været på prøve i Odense de seneste par uger. Det har resulteret i en kontrakt frem til sommeren 2020.

- Vi tog Kingsley Madu ind til et forløb her i klubben for at se ham an i både træning og kamp, siger sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

- Han er en dynamisk, kropsstærk og teknisk dygtig venstre back, og ydermere passer han godt ind i truppen.

- Tidligere har han spillet på et højt niveau, der blandt andet har kastet flere landsholdsudtagelser af sig, og det er det niveau, vi håber, at vi sammen kan få ham tilbage på, siger sportsdirektøren.

Kingsley Madu har senest optrådt for belgiske Zulte Waregem. Tidligere har han spillet for Trencin i Slovakiet.

OB er placeret på Superligaens sjetteplads med ni point efter seks spillerunder.