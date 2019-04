Nikolaj Jacobsen har forlænget sin kontrakt som dansk landstræner til 2024.

Forlængelsen kommer efter den suveræne VM-triumf i starten af året, hvor den fynske landstræner sammen med sit hold blev hyldet for en perfekt slutrunde, der endte med stor dansk guldfest på hjemmebane.

Nu har Dansk Håndbold Forbund og Nikolaj Jacobsen underskrevet en ny kontrakt, som betyder, at Nikolaj Jacobsen fortsætter som landstræner for det danske herrelandshold i håndbold frem til og med OL i Paris i 2024.

- Jeg glæder mig over, at en lille lyshåret dreng fra Oure kan få lov at stå spidsen for det danske landshold og være en del af det her fantastiske hold i så lang en periode. Det er virkelig stort. Vi er på vej i en rigtig god retning og har fundet en god måde at gøre tingene på, siger landstræneren til forbundets hjemmeside.

Til sommer flytter Nikolaj Jacobsen hjem til Fyn efter fem år som cheftræner i tyske Rhein-Neckar Löwen. Han er lykkelig over at kunne fortsætte som dansk landstræner i endnu fem år.

- For hver gang vi er samlet, så glæder jeg mig endnu mere til næste gang. Det er virkelig en fornøjelse at arbejde med spillere, der er 100 procent dedikerede til spillet og holdet. Som træner vil man gerne være sammen med nogen, som hele tiden gør deres ypperste for at blive bedre, og det vil de her drenge virkelig. Samtidig har det også været vigtigt for mig, at jeg med staben omkring holdet er i sindssygt gode hænder. De er alle så dygtige mennesker, som hele tiden er med til at optimere arbejdsbetingelserne for mig og holdet. De har en stor del af æren for, at det er gået så godt, som det er, og at jeg har lyst til mere, siger Nikolaj Jacobsen.

Som landstræner skal fynboen fremover ikke alene stå i spidsen for det danske herrelandshold. Han skal også være med til at udvikle en ny landsholds- og talentstrategi i Dansk Håndbold Forbund, der skal være til at fremtidssikre dansk håndbold.