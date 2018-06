Nina blev nummer 200 million, der passerede Storebæltsbroen

Bilist nummer 200 million har netop passeret Storebæltsbroens betalingsanlæg. Det sker på dagen, hvor Storebæltsbroens 20 års fødselsdag fejres.

Overraskelsen var stor, da Nina Schlichting Nielsen og hendes to børn, Frida og Marius på ni og syv år, blev stoppet i betalingsanlægget lørdag formiddag. Der var ikke tale om en overtrædelse af nogen art, snarere tværtimod. Familien kørte nemlig køretøj nummer 200 million gennem betalingsanlægget på Storebæltsbroen.

Den heldige familie fra Fuglbjerg på Sjælland blev fejret med blomster, en BroBizz med 10 gratis ture over bæltet og en eksklusiv tur op i Storebælts 254 meter høje pyloner for fire personer. Alt sammen overrakt af Mikkel Hemmingsen, direktøren i Sund & Bælt.

- Da vi blev stoppet, blev jeg og børnene overraskede over nyheden. Bagefter tænkte vi, at det er vildt fedt. Det er jo ikke hver dag, at man bliver stoppet på denne måde, fortæller Nina Schlichting Nielsen.

Det var ikke et tilfælde, at familien fik overrakt en BroBizz. Bilisterne er nemlig begejstrede for automatisk betaling.

I dag benytter 73 procent af kunderne sig af automatisk betaling. Det medvirker til, at bilisterne kan komme hurtigere gennem anlægget, og at trafikken afvikles effektivt, trods den stigende trafik.

- Vi synes, det er en mærkedag, at billist nummer 200 million er kørt over broen. Derfor fejrer vi dagen, så folk kan se, hvor vigtig og populær Storebæltsbroen er, fortæller Mikkel Hemmingsen.

Nina Schlichting Nielsen var selv til stede i betalingsanlægget til fejringen, da H.M. Dronning Margrethe indviede forbindelsen tilbage i 1998.

En bro i modgang

Modstanden mod at bygge broforbindelsen var i sin tid udbredt i befolkningen.

Storebælt havde inden åbningen 14. juni 1998 lavet trafikprognoser, som af de fleste blev anset for helt urealistisk optimistiske. Men allerede i slutningen af 1998 stod det klart, at de faktisk var temmelig konservative – trafikken steg betydeligt mere end forventet. Det første hele år, 1999, kørte 6,9 millioner køretøjer over broen.

Over 12,8 millioner køretøjer har passeret broen i 2017. Det er tre procent flere køretøjer end år 2016.

- Ved at vise at noget er en succes er at fodre til successen. Vil vil bruge brugerbetallting, flere får BroBizz for at undgå kø, siger Mikkel Hemmingsen.

Fødselsdagsfesten fortsætter

Fødselsdagsfesten fortsætter i Korsør og Nyborg. Derfor er alle borgere inviteret til fødselsdagsfest.

Dagen byder på taler, brolagkage, en gåtur ned af Storebælts 354 meter høje pyloner iført VR-briller og livemusik.

Nyborg Havn fejrer fødselsdagen senere på eftermiddagen fra klokken 15.00 til 17.00 hvor Sund & Bælt er vært for gratis brolagkage og kaffe til alle, der lægger vejen forbi.

Programmet for festlighederne begynder først på eftermiddagen, hvor Danehofgarden går gennem byen.

Klokken 15.15 er der taler fra blandt andet Sund & Bælts direktør og Nyborgs borgmester.