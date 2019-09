Fantastiske Fællesskaber: Nørderi om krybdyr og padder giver et stærkt netværk

"Sprrriiitsch..."

Den store næsehornsleguan giver en høj lyd fra sig. Dyret, en hun, læner sig op ad den kunstige klippevæg og skider midt under tv-produktionen.

Læs også Terrariet i Vissenbjerg skal huse verdens største giftslange

- Ja, det kan være hun er lidt nervøs. Så kan hun godt reagere sådan, forklarer Brian Bentzen, der er dyrepasser på Terrariet i Vissenbjerg.

Jubilæum i lille forening

Der er ellers ryddet pænt op overalt - altså på nær leguan-lorten, der svarer til en mellemstor hundelort - for det er dagen, hvor Nordisk Herpetologisk Forening (NHF) fejrer foreningens 75 års jubilæum. Terrariet i Vissenbjerg er valgt, fordi her kan de cirka 50 fremmødte af de i alt 300 medlemmer fejre hinanden og deres specielle fællesskab.

- Det er måske ikke så underligt, at udbredelsen af denne forening ikke er specielt kendt, i det foreningen udelukkende tager udgangspunkt i noget så eksotisk som krybdyr og padder. I år fejrer foreningen 75 års jubilæum og er derfor blandt de ældste foreninger med samme interesse på verdensplan. Ja, faktisk er vi den andenældste, fortæller formand for NHF, Christian Raavig.

Formand har 30 arter

Formandens interesser er spredt ud over gekkoer, boa-slanger, varaner og farvede frøer. I alt 30 arter har han hjemme i lejligheden i Søborg.

- Jeg ved ikke, hvornår det begyndte. Jeg kan kun huske, at jeg altid har rendt og vendt sten og ledt efter salamandere og andet kryb, mindes Christian Raavig, der er nyudnævnt formand, og som deler sin stærke passion med mange andre.

Læs også Cykelløb på Odense Havn: Ildsjæl manglede cykelfællesskab

- Jeg ved ikke, om vi er en stærkere forening end andre, men vi er en anden forening. Hos os gælder det ikke om at blive nummer et eller have den mest sjældne genstand. Hos os drejer det sig også om at dele viden med andre, siger Christian Raavig.

Vigtigt avlsarbejde

At en forening som NHF ikke blot giver mening for medlemmerne, slår terrariets direktør Morten Jørgensen fast:

- De private holdere af krybdyr og padder er allerede nu vigtige, og bliver det også i fremtiden. Der findes mange specialiserede private holdere, der besidder en enorm viden om specifikke dyrearter. Og det er til stor gavn for avls- og bevarelsesarbejdet for truede dyrearter, siger Mogens Jørgensen.