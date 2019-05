DF'er mødes med Vollsmosedrenge: Noget er galt, når her ingen valgplakater er

To kontraster mødtes onsdag eftermiddag, da Carsten Kudsk fra Dansk Folkeparti hængte DF-valgplakater op i Vollsmose med Ibrahim El-Hassan og Walid Zaabalami ved hans side.

Mødet stod klokkeklart efter et debatmøde, hvor de to unge mænd fra Vollsmose tilbød at tage med Carsten Kudsk ud at hænge valgplakater op:

- Jeg kan ikke gå ud og hænge min valgplakat op i Vollsmose, før der kommer en med en baseballkølle og beder mig om at pille den ned. Sådan lød ordene fra folketingskandidaten Carsten Kudsk under et debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium i Odense torsdag aften.

Den udtalelse reagerede Ibrahim El-Hassan og Walid Zaabalami på, da de så debatten. De to mænd tog derfor initiativ til at mødes med Carsten Kudsk for at bevise, at man ikke skal frygte at hænge valgplakater op i Vollsmose:

- Alle har ret til at sætte valgplakater op, det er en del af ytringsfriheden. Det viser vi nu. Jeg vil gerne vise Carsten, at Vollsmose er meget mere end de negative, man ofte hører, siger Ibramhim El-Hassan.

Ingen DF-valgplakater i Vollsmose

Lige nu hænger der ingen DF-valgplakater i Vollsmose, og det undrer Ibramhim El-Hassan.

- Hvorfor hænger der ikke en eneste DF-valgplakat her i Vollsmose i år? Spørger Ibrahim El-Hassan Carsten Kudsk.

- Jeg tror, det er, fordi folk er bange, svarer Carsten Kudsk (DF) og referer til en epiode, hvor Dansk Folkeparti Ungdom i Odense hængte valgplakater op til EU-valget og blev truet med et baseballbat.

Carsten Kudsk (DF) havde antaget, at truslerne skete i Vollsmose, men i virkeligheden skete det på Nyborgvej i Odense. Det fik Ibramhim El-Hassan til at pointere fordommene om Vollsmose:

- Hvis der sidder en fru Hansen og en fru Jensen i udkanstdanmark, der ser debatten, og ikke har været i Vollsmose, vil de måske sluge det her rådt. Derfor er det vigtigt, at man fortæller om de epiosoder, der sker og ikke overtolker. Og det var dét Carsten Kudsk gjorde, fortæller Ibramhim El-Hassan.

Lige nu hænger der 28 DF-valplakater på Vollsmose Allé i Odense.

- Jeg håber, at det her kan få nogle DF'er til at tænke: Hov, man kan godt hænge valgplakater op herude, siger Carsten Kudsk.