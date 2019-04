Livstegn fra forsvundet 16-årig: - Noget tyder på, at han ikke har lyst til at blive fundet

16-årige Kaj Pihl Thorsen forlod onsdag aften en institution i Middelfart. Siden da er han ikke blevet set, og han blev derfor efterlyst af Fyns Politi torsdag eftermiddag.

Fredag morgen fortæller politiet, at der har været aktivitet på den 16-åriges mobiltelefon, men at de ellers ikke har noget konkret at gå efter.

- Der er noget, der tyder på, at han er ude med kammerater og ikke har lyst til at blive fundet. At de hygger sig, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Han fortæller, at de har fået livstegn fra Kaj Pihl Thorsen, fordi hans telefon torsdag blev taget, da politiet kontaktede ham.

- Vi har forsøgt at pinge ham på telefonen, og der blev også svaret. Men der blev der hurtigt lagt på igen, siger vagtchefen.

Eftersøgningen efter den 16-årige fortsætter fredag.

- Vores patruljer leder efter ham. Vi har ikke noget konkret at gå efter endnu, men vi fortsætter, siger Milan Holck Nielsen.

Signalement

Kaj Pihl Thorsen er afhængig af medicin, og ifølge politiet er han mentalt yngre end 16 år.

Han beskrives som 170 centimeter høj og spinkel af bygning. Da han forlod institutionen, var han iført sort Peak Performance-jakke, hvid t-shirt og camouflagefarvede bukser.

Hvis man mener, man har set den 16-årige eller har andre oplysninger, der kan hjælpe politiet til at finde ham, kan man kontakte politiet på telefon 114.