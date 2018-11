70 fynske job til Polen: - Nogle reagerede lidt aggressivt

Scan A/S har fået besked om, at produktionen i Vissenbjerg skal flyttes til Polen. Dermed mister 70 fynske ansatte deres job hos brændeovnsproducenten.

- Det er en rigtig øv-beslutning. Nogle er rigtig kede af det og andre reagerede lidt agressivt, men vi har kigget hinanden i øjnene, siger Pia Stæremose Sørensen, der er tillidsmand for virksomhedens medlemmer af Dansk Metal.

Beslutningen er taget i Norge, hvor ejerne af Scan A/S, Jøtul, også har valgt at flytte 100 af 280 arbejdspladser fra hovedsædet i Frederiksstad til en ny fabrik i Polen. Udflytningen sker i starten af 2020.

Læs også Efter ejers død: Præmieret bondegård rippet for uvurderlige antikviteter

Underskud i forretningerne

Scan A/S har de seneste fem år haft et samlet underskud på 74,3 millioner kroner. Situationen har ikke været bedre hos Jøtul, der har kørt med betydelige underskud i flere år.

Jøtul blev tidligere i år opkøbt af amerikanske OpenGate Capital, og udflytningen af produktionen er et forsøg på at få omkostningerne ned og forbedre firmaets konkurrenceevne.

- Et internationalt konsulenthus er kommet frem til, at en udflytning til Polen er den mest rentable løsning på den lange bane for Jøtul-koncernen, fortæller direktør hos Scan A/S, Henrik Dalsgaard.

Han har været med i forløbet og er ærgerlig over beslutningen, der kommer kun to år efter, han tiltrådte som direktør.

- Jeg tiltrådte med en klar opgave, om at vi skulle have vendt den her fabrik. Det synes jeg, at vi har formået. Vi har lavet markante forbedringer både på kvaliteten og på bundlinjen, men jeg kan også med virksomhedsbriller se, at det her er den rigtige løsning for Jøtul-koncernen, siger Henrik Dalsgaard.

Pia Stæremose Sørensen føler heller ikke, at medarbejderne har fået en chance.

- Jeg ville godt have været med til at køre den her til ende og vist, at vi godt kunne, men det har vi bare ikke fået lov til, siger Pia Stæremose Sørensen.

Læs også Fynsk by i offensiv: Køb nu ind lokalt!

Chancerne ser gode ud

Virksomheden skal køre lidt over et års tid endnu, og i den tid vil Henrik Dalsgaard også bruge kræfter på medarbejderne.

- Vi har nu en forpligtelse til at få etableret et solidt netværk og få opkvalificeret de medarbejdere som vil, så vi får nemt ved at få bragt dem videre, når vi kommer til enden, siger Henrik Dalsgaard.

3F-medarbejdernes tillidsmand hos Scan A/S, Lars Bo Madsen, kan også se lidt lyst på fremtiden.

- Der er godt gang i beskæftigelsen de fleste steder lige nu, men der er selvfølgelig ingen der ved, hvordan det ser ud om et år, når vi skal lukke ned her. Men jeg tror, chancerne for at finde arbejde er gode, siger Lars Bo Madsen.

Der er i dag 82 medarbejdere i Scan A/S, så det er ikke alle, der er tvunget til at finde andet arbejde inden 2020. Blandt andet virksomhedens design- og udviklingsafdeling samt bygning af prototyper bliver på Fyn.