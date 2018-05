Nok at se på i mørket: OFF er klar med 111 film

Efter at have tygget sig i gennem flere end 2.600 kortfilm fra ikke færre end 101 lande har den såkaldte præjury, bestående af festivalleder Birgitte Weinberger, manuskriptforfatter Christian Gamst Miller-Harris og animator Sara Koppel, skåret de mange film ned til 111 film.

De skal nu i konkurrence, når OFF18 afvikles mellem 27. august og 2. september.

Blandt årets udvalgte film finder man blandt andre sidste års vinder af Den Danske Konkurrence, Jesper Dalgaard (Übermensch), mens OFF-veteranen Jesper Quistgaard, som har deltaget med film fem gange tidligere, i år er udtaget til Den Danske Konkurrence med sin film Fodbolddommeren.

Traditionen tro medvirker også flere kendte skuespillere i årets konkurrencefilm. Blandt andre kan man opleve The Square-stjernen Claes Bang i Michael Søndergaards Hotel Boy, mens Kristian Håskjolds En værdig mand har Troels Lyby på rollelisten.

Præjuryen har set mere end 649 timers film fordelt på 200 flere film end sidste år. Det understreger festivalens rivende udvikling og internationale position, siger festivalleder og medlem af præjuryen, Birgitte Weinberger:

- Vi har set et tårnhøjt niveau blandt de tilmeldte film, hvilket har gjort udvælgelsen af de 111 film meget, meget svær, siger Birgitte Weinberger og tilføjer, at det ikke kun er de bedste film, som juryen har ledt efter. Filmene indeholder også mangfoldighed og forskelligartethed:

- Vi vil bringe hele verden til OFF, ud i verden og ind i verdener. Vi vil gerne præsentere et udsnit af virkeligheden, som den også kan se ud – og det synes jeg, at vi gør med årets program, som spænder vidt i både nationaliteter, tematikker og fortælleformer.

Masser af fakta om OFF18

• OFF så dagens lys i 1975 og er Danmarks ældste filmfestival.

• Birgitte Weinberger har været leder af festivalen siden 2009.

• Flere end 2.600 kortfilm fra 101 lande er blevet indsendt til OFF18.

• 111 kortfilm er blevet udvalgt til konkurrenceprogrammet.

• 35 lande er repræsenteret i konkurrenceprogrammet.

• OFF er Oscar-kvalificerende i fire kategorier (Hovedkonkurrencen, Den Danske Konkurrence, Animationskonkurrencen, Dokumentarkonkurrencen)

• Hvert år udpeges en ny kunstnerisk profil. Sidste år var det Lisbeth Wulff og Rasmus Botoft, som i år har givet stafetten videre til Super16-kollektivet.

• OFF har i år 150 frivillige ildsjæle til at hjælpe med at få festivalen til at nå nye højder.

• Præjuryen har set 649,75 timers film, hvilket svarer til cirka 27 dages film.

• Årets korteste film i konkurrence varer 2:19 minutter; den korteste indsendte film varer 49 sekunder.

• Samlet bliver der uddelt cirka 200.000 kr. samt diplomer, statuetter, blomster og kys.

• 80 udenlandske og 31 danske film kæmper om priser på OFF18.

• De 62 film i Hovedkonkurrencen er fordelt på 12 programmer og dyster om tre priser.

• De 31 film i Den Danske Konkurrence er fordelt på syv programmer og dyster om to priser.

• De 24 film i Animationskonkurrencen er fordelt på fire programmer og dyster om to priser.

• De 30 film i Dokumentarkonkurrencen er fordelt på seks programmer og dyster om to priser.

• De 28 film i Ungdomskonkurrencen er fordelt på seks programmer og dyster om én pris.



Konkurrenceprogrammet og awards



OFFs Hovedkonkurrence

• HCA Award er OFFs hovedpris. Prisen går til den bedste film i Hovedkonkurrencen, og vinderen modtager diplom, statuette og en check på 35.000 DKK samt en Oscar-kvalificering.

• The Storyteller Award uddeles til den film i konkurrencen, der har den stærkeste fortælling. Præmieres med diplom, statuette og en check på 15.000 DKK.

• The Artist Award uddeles til den film i konkurrencen, der har det bedste kunstneriske udtryk. Præmien er diplom, statuette og en check på 15.000 DKK.



OFFs Danske Konkurrence

Den Danske Konkurrence består af kortfilm, lavet af danske instruktører. Konkurrencen har to priser:

• Bedste Danske Kortfilm, der uddeles til den bedste danske kortfilm i konkurrencen. Præmien er diplom, statuette og en check på 25.000 DKK samt en Oscar-kvalificering. Prisen er sponseret af Milling Hotels.

• Talentprisen uddeles til den danske kortfilm, der har den stærkeste vision. Prisen kan uddeles til både nye og veletablerede filmskabere. Præmien er et diplom, statuette og en check på 15.000 DKK. Prisen er sponseret af FilmFyn.



OFFs Animationskonkurrence

• Børge Ring Award uddeles til den bedste animationsfilm i konkurrencen. Vinderen modtager et diplom, en statuette og en check på 15.000 DKK samt en Oscar-kvalificering. Prisen er sponseret af ANIS.

• Talentprisen, Animation uddeles til skaberne af en ekstraordinær kortfilm inden for animationsgenren. Prisen er udelukkende forbeholdt de danske animatorer og kan uddeles til både nye og allerede etablerede talenter. Vinderen får et diplom, statuette og en check på 10.000 DKK. Prisen er sponseret af ANIS.



OFFs Dokumentarkonkurrence

• Bedst dokumentar gives til den bedste korte dokumentar. Vinderen modtager et diplom, en statue og en check på 15.000 DKK samt en Oscar-kvalificering.

• The Soapbox Award uddeles til den korte dokumentarfilm, som bedst bruger sin platform til at have en meningsfyldt indflydelse på samfundet.



Andre priser

• Ungdomsjuryens Pris uddeles til den bedste ungdomsfilm. Vinderen modtager et diplom, en statuette og en check på 15.000 kroner.

• Publikumsprisen sætter fokus på OFFs publikum. Prisen uddeles til den film, som har modtaget flest publikumsstemmer. Vinderen modtager et diplom og en statuette.

• Pitch Me Baby er en live pitching-konkurrence for filmskabere. Foreningen af Danske Filminstruktører og Danske Dramatikeres Forbund sætter to arbejdslegater på henholdsvis 15.000 og 35.000 kroner på højkant til den filmskaber, der mest overbevisende kan pitche sin idé til en kortfilm foran jury og publikum. 1. præmievinderen modtager ligeledes en invitation til at pitche sin idé til Euro Connection under Clermont-Ferrand International Short Film Festival.



Kilde: Odense International Film Festival