Nomineret til pris: Fynsk iværksætter lancerer bilags-app globalt

Fyn er global affyringsrampe for vestfynsk serieiværksætters nyeste idé. Målet er at lancere i seks lande i indeværende år. Men først er han med i opløbet om nyindstiftet vækstpris.

Medarbejderne sidder som sild i en tønde på det lille kontor.

Det er adrenalinen. Det er fantastisk at se noget vokse. At få det til at ske. Bevise, at det kan lade sig gøre at skabe en position ud af noget, der ikke var en position på tidligere. Jørgen Christian Juul, serieiværksætter, stifter, Cardlay

Jørgen Christian Juul slår ud med armen. I snit hyrer han hver måned en ny medarbejder til kontoret.

Det er derfor, byggematerialer ligger og flyder i gangen uden for døren. Hans virksomhed har vokseværk. Det problem er de ved at løse.

Jørgen Christian Juul serieiværksætter og i fuld gang med sin nyeste idé.

- Det er adrenalinen. Det er fantastisk at se noget vokse. At få det til at ske. Bevise, at det kan lade sig gøre at skabe en position ud af noget, der ikke var en position på tidligere, siger Jørgen Christian Juul.

For fire år siden solgte han sin seneste virksomhed for 100 millioner kroner. Men der gik ikke lang tid, så kriblede det i fingrene igen.

Derfor stiftede han for to år siden virksomheden Cardlay.

Nu er virksomheden sammen med to andre fynske virksomheder nomineret til Væksthus Syddanmarks nyindstiftede Vækstpris 2018.

- Det er et skulderklap, som vi også kan bruge i virksomheden. Jeg har jo en flok af medarbejdere, som også skal tro på, at virksomheden her virkelig er det tog mod stjernerne, vi gerne vil være. Så det vil betyde rigtig meget, hvis vi vinder, siger Jørgen Christian Juul.

Holder styr på bilag

Cardlay har udviklet en app. Eller et digitalt betalingskort, om man vil.

Serieiværksætteren Jørgen Christian Juul bor på Helnæs lidt uden for Assens. Her bor han sammen med sin kone og tre børn.

Familien flyttede til Danmark efter en periode i Schweiz.

I 2012 stiftede han virksomheden Wallmob i Vejle. To år senere solgte han virksomheden for 100 millioner kroner.

For to år siden stiftede han Cardlay.

Nu er Cardlay blandt tre nominerede til Væksthus Syddanmarks nyindstiftede Vækstpris 2018.

Vækstpris 2018 går til den virksomhed, som har skabt en ekstraordinær vækst med vægt på en digital vinkel.

De tre nominerede virksomheder er alle fynske. Det er Athenas, Cardlay og Intelligent Banker.

- Jeg fik ideen, fordi jeg selv har gået og manglet den her løsning, siger Jørgen Christian Juul, der har arbejdet i internetbranchen i mere end 20 år.

Appen fungerer ved, at den synkroniserer sig med ens betalingskort. Det betyder, at uanset hvor i verden man bruger sit kort, registerer appen med det samme, hvad man købte, hvor meget det kostede, osv.

Kortet er tiltænkt bankers erhvervskunder. Det smarte er, at de udlæg medarbejdere gør for deres virksomheder registeres og bogføres i samme øjeblik, pengene bruges.

- Du ved, man har siddet med de der 171 krøllede sedler efter fire måneder. Man har lagt 50.000 kroner ud for virksomheden, fordi man ikke har fået sendt bilagene ind, siger Jørgen Christian Juul.

Det sparer medarbejderne for at holde styr på en masse bilag og papirnusseri. Og deres virksomhed ved præcis - og uden forsinkelse - hvor mange penge den enkelte medarbejder bruger.

Går ind i seks lande i år

De seneste par år har Jørgen Christian Juul sammen med virksomhedens godt 30 medarbejdere brugt på at udvikle appen og indgå aftaler med de banker, som skal benytte deres produkt.

Alt er med andre ord tilrettelagt og gennemtestet. Nu er appen klar til affyringsrampen.

- Vi starter nu i Danmark, Norge, Sverige og Finland med et massivt tryk. Og så i august lancerer vi i Italien og Schweiz, siger Jørgen Christian Juul.

Som entreprenør har du ikke den tanke, at det kan være, det ikke går. Min kone har nogle gange den tanke, at "Jørgen, mon det går, den her gang." Men der bor ikke et gran af tvivl inde i mig, om det lykkes. Jeg har troet, siden vi var tre måneder gamle, at det her bliver verdensførende. Jørgen Christian Juul, serieiværksætter, stifter, Cardlay

Måske når de endda yderligere et land i år.

For Jørgen Christian Juul er ikke typen, der ryster på hånden. Det har han aldrig gjort.

- Som entreprenør har du ikke den tanke, at det kan være, det ikke går. Min kone har nogle gange den tanke, at "Jørgen, mon det går, den her gang." Men der bor ikke et gran af tvivl inde i mig, om det lykkes. Jeg har troet, siden vi var tre måneder gamle, at det her bliver verdensførende.

Men på vejen dertil skal Jørgen Christian Juul lige forbi Videnparken i SDU.

Det er nemlig her, Væksthus Syddanmark 17. maj kårer vinderen af årets Vækstpris 2018.

Hans virksomhed, Cardlay, er den ene af tre virksomheder, som er nomineret til prisen.