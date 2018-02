Nordeuropas største rovfugl kan spottes på Fyn

På søndag er det ørnens dag, og på Fyn kan man være heldig at få øje på Nordeuropas største rovfugl.

På søndag holder Dansk Ornitologisk Forening "Ørnens Dag" over hele landet. Stige Ø ved Odense Fjord er et af stederne, hvor kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter.

Der lokkes blandt andet med, at man kan være heldig at spotte Nordeuropas største rovfugl, men det er dog ikke noget, som ornitolog Børge Rasmussen kan garantere.

Den har været væk fra landet i næsten 200 år. Børge Rasmussen, ornitolog, Odense

- Vi har de fleste år set den som en lille bitte prik langt ud over Odense Fjord, men der har også været år, hvor vi slet ikke har set den, siger Børge Rasmussen, der er ornitolog i Odense.

Men hvad er der så ved ørnens dag, hvis man slet ikke ser en ørn?

- Det er helt unikt, at vi har et natursted så tæt på en storby, hvor vi kan stå og kigge ud på vandet og fortælle dem om, hvordan det er, og hvorfor ørnen er lige hos os, forklarer han.

Læs også Havørne trives på Sydfyn

Havnørnen har været savnet i mange år

Ifølge Børge Rasmussen er ørnen ekstra fascinerende på grund af dens historie.

- Den har været væk fra landet i næsten 200 år. Så er den genindvandret, og der bliver flere og flere af dem. Vi har lige holdt ørne-tælling på landsplan, og der var der 375 havørne, siger han.

30 ud af de 375 havørne befinder sig på Fyn.

Havørnen er Nordeuropas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde.

På Stige Ø foregår arrangementet fra klokken 10-14. Det er gratis.

Arrangementet foregår på den gamle losseplads på Stige Ø nord.

- Der er skilte hele vejen derud, forsikrer Børge Rasmussen.