Nordfyn: Centerleder meldt til politiet for brud på tavshedspligt

Nordfyns Kommune har politianmeldt den centerleder, der købte kurser hos sin egen søster.

Den centerleder i Nordfyns Kommune, der har købt kurser hos sin søster, er nu blevet meldt til politiet af Nordfyns Kommune.

Centerlederen har videregivet stærkt fortrolige oplysninger om to børn til sin søster og dermed har brudt sin tavshedspligt.

- Det er helt afgørende, at vores borgere kan have tillid til, at deres oplysninger er i sikre hænder hos Nordfyns Kommune og bliver behandlet i overensstemmelse med den gældende lov. Vi kan konstatere, at der bevidst er videregivet stærkt personfølsomme oplysninger om to børn, hvorfor vi tager dette alvorlige skridt, siger kommunaldirektør Morten V. Pedersen

Sagen begyndte at rulle, da TV 2/FYN i april kunne afsløre, at en kvindelig centerleder i Nordfyns Kommune havde købt kurser hos sin søster.

Siden kom det frem, at centerlederen havde forsøgt at tilbageholde mails overfor TV2/FYN. Deriblandt korrespondancer mellem centerlederen, centerlederens mand og søster.

Afsløringerne fik Nordfyns Kommune til at sætte en undersøgelse i gang af forholdene og det på baggrund af den, at man nu har valgt at politianmelde centerlederen.



