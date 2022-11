Kommuner advarer om rockere på Facebook: - Tøv ikke med at tippe os

"Vi vil jo alle gerne have tilflyttere, men dog ikke hvem som helst".

Sådan skriver Assens' borgmester, Søren Steen Andersen (V), i et opslag på Facebook.

Opslaget henvender sig til kommunens borgere med en klar opfordring til at sige til, hvis man mistænker rockere for at ville slå sig ned inden for kommunegrænsen.



Facebookopslaget er skrevet i kølvandet på sagen om rockerklubben Satudarah, der for nylig proklamerede, at den ville etablere sig på Fyn i en nedlagt skovbørnehave i Spedsbjerg vest for Odense.

Det fik kort efter Odense Kommune på barrikaderne, og et enigt byråd udstedte et såkaldt paragraf 14-forbud, der pålægger Satudarah at fraflytte børnehaven.

Skal ikke flytte over kommunegrænsen

Men nabokommunerne Assens og Nordfyn er ikke interesserede i at huse Satudarah, efter at Odense Kommune har smidt dem ud.

Begge kommuner har derfor brugt de sociale medier til at bede borgerne henvende sig, hvis de tror, at nye eventuelle lejere kan være tilknyttet en bande- eller rockergruppering.

- Helt konkret går vi ud med en melding til potentielle udlejere af tomme industribygninger eller boligenheder, om at hvis man i forbindelse med en eventuel udlejning eller et salg er i tvivl om, hvem det egentlig er, der står bagved, så beder vi dem om at henvende sig til os, siger Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V) til TV 2 Fyn.