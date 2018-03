Nordfynboer er tykkere og ryger mere end odenseanere

23 procent af nordfynboerne er svært overvægtige. Årsagen skal findes i den sociale ulighed, forklarer professor.

Danskernes sundhed er blevet kortlagt i en historisk stor national undersøgelse.

På Fyn er der også store kommunale forskelle i undersøgelsen. Morten Grønbæk, der er professor på Statens Institut for Folkesundhed, peger blandt andet på, at nordfynboerne i højere grad ryger og er svært overvægtige sammenlignet med andre kommuner.

- Det, der springer i øjnene, når man ser på et fynskort, er, at Nordfyns Kommune er dårligere stillet hvad angår overvægt, især svær overvægt, siger Morten Grønbæk.

Når man taler om overvægt, understreger han, at svær overvægt er langt mere alvorligt.

- Omkring 23 procent i kommunen er svært overvægtige, hvorimod det kun er 15 procent i Odense.

62,3 procent af nordfynboerne er overvægtige. Det er markant højere end eksempelvis Odense, hvor det kun er 47,8 procent.

Derfor er nordfynboerne tykkere

Årsagen skal findes i den sociale ulighed, mener professoren fra Statens Institut for Folkesundhed.

- Det er en konsekvens af den sociale ulighed, som vi også kan se på antallet af rygere, forklarer Morten Grønbæk.

- Rygning giver nogenlunde samme billede. Flere i Nordfyns Kommune end i Odense ryger, tilføjer han.

Den nationale undersøgelse giver overordnet et billede af, at det går dårligere med sundheden. Det gælder også for Fyn.

Det skal kommunerne gøre

Alligevel bør de enkelte kommuner hæfte sig ved kommunale forskelle, hvis de vil forbedre fynboernes sundhed.

- Man skal give det en ekstra skalle hvad angår overvægt, som på en eller anden måde har med kosten og med fysisk aktivitet at gøre, siger Morten Grønbæk.

- For overvægt er det så komplekst. Noget er genetisk, og noget har med at gøre, om børn kan købe toliters sodavand i supermarkederne.

Anbefalingen er, at staten, kommuner og erhvervslivet tager undersøgelsen til efterretning. Derudover er det også op til den enkelte borger at gøre noget ved sin egen sundhed.

Antallet af overvægtige fynboer er steget fra 50 procent i 2010 til 55 procent i 2017.

Keld Westring er en af de fynboer, som kæmper med de ekstra kilo.

- Jeg har altid sagt, at hvis jeg kiggede på en liter is, så tog jeg et kilo på. Spiste jeg så den liter is, tog jeg to kilo på. Jeg ved godt, de ekstra kilo ikke er kommet af sig selv, og de forsvinder heller ikke bare sådan lige, siger Keld Westring.