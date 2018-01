Nordfyns borgmester: Vi skal have mere fokus på sårbare unge

Nordfyns Kommune har ikke været god nok til at lytte til forældre til sårbare børn og unge, mener Nordfyns genvalgte borgmester. Han vil have mere fokus på området.

Nordfyns Kommune skal have mere fokus på sårbare unge og børn med handicap og særlige behov. Det slår den genvalgte borgmester Morten Andersen (V) fast i et interview på TV 2/Fyn.

- Vi er nødt til at have et stærkere fokus på sårbare unge og børn med handicap og særlige behov. Jeg kan klart fornemme, at der her er en gruppe af borgere og forældre, som ikke føler, at de bliver hørt ordentligt, siger Morten Andersen.

Nordfyns Kommune har i den forgangne valgperiode flere gange fået kritik fra forældre til handicappede børn, som ikke mente, at kommunen lyttede til deres behov, og at kommunen mere var en modspiller end en medspiller.

Forældre kritiserer kommunen

I forbindelse med valgkampen satte TV 2/Fyn flere forældre til handicappede børn stævne med to kommunalpolitikere i programmet "Velkommen til virkeligheden". Her fik de to kommunalpolitikere, Dorte Scmidt, Soc.dem. og Jens Otto Dalhøj, Liberal Alliance, at vide, hvordan forældrene oplever samarbejdet med Nordfyns Kommune.

- Det er en megalang kamp. Vi oplever, at der er forskel i sagsbehandlingen, så nogle kan få tilkendt noget, som andre ikke kan. Det kunne være interessant at se på, om sagsbehandlerne er kompetente til deres arbejde, siger Hanne Andersen, der er forælder til to handicappede piger på ni år.

Hun og flere andre forældre til handicappede børn i Nordfyns Kommune er fulde af frustrationer - de oplever, at de ikke bliver hørt, at de bliver mistænkeliggjort og at kommunen slet ikke arbejder med dem for børnenes bedste.

Indblik i behov

Ifølge borgmester Morten Andersen skal kommunen blive bedre til at sætte sig i familiernes sted, så man får indblik i deres behov.

- Det handler meget om, at forældrene bliver hørt, og at man i større udstrækning sætter sig i familiernes sted. Det er et af de indsatsområder, som jeg synes, at vi skal have et særligt fokus på for at få rettet op, siger Morten Andersen.

