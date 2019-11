Store problemer på børn- og ungeområdet: Nordfyns Kommune beder om hjælp

Problemer med at overholde tidsfrister, manglende kvalitet i sagsbehandlingen, budgetoverskridelser og dårligt arbejdsmiljø og sygemeldinger blandt socialrådgiverne på grund af for mange sager.

Der bliver ikke lagt fingre imellem i den ansøgning, som Nordfyns Kommune har sendt til Socialstyrelsen, hvor kommunen beder om hjælp via et såkaldt Task Force-forløb.

Direktør fratrådte tidligere på året

Beslutningen om at søge om hjælp hos Socialstyrelsens Task Force kommer efter en årelang periode med sager om alt fra fejlslagen kommunal behandling - over ulovlige kursusindkøb og brud på tavshedsligten - til manglende registrering af magtanvendelser på kommunens heldagsskole.

Kommunen indgik i september en fratrædelsesaftale med Børn- og Ungedirektør Ejner Jensen. Angiveligt på grund af uenigheder om den fremtidige udvikling af området.

Og nu beder Nordfyns Kommune altså Socialstyrelsens eksperter om hjælp.

Støttegruppe glæder sig over ansøgning

Nyheden om, at Nordfyns Kommune nu søger hjælp i Socialstyrelsens Task Force, bliver mødt med stor glæde fra Støttegruppe Nordfyn, der er en forening for familier på Nordfyn med børn og unge med handicap eller særlige behov.

- Jeg tænker, at det er et skridt på vejen. Det er et skridt i den rigtige retning. Jeg håber og tror på, at vi i støttegruppen har haft en finger med i, at man beder om hjælp nu. Det er i hvert fald de områder, vi har påpeget flere gange, siger Lea Strynø, der er formand for Støttegruppe Nordfyn og privat socialrådgiver.

00:15 - Det skulle aldrig være nået derud, hvor det var så grelt, lyder det fra Lea Strynø, formand for Støttegruppe Nordfyn. Luk video

- Det skulle aldrig nogensinde være nået derud, hvor det var så grelt på hele området, men det er det, og vi kan ikke ændre på, at det er der, vi er nået til. Vi kan kun være glade for, at der nu er nogen, der har fået øjnene op for det og forsøger at gøre noget ved det, siger Lea Strynø.

Enighed om at søge om hjælp

Det er et enigt børn- og ungeudvalg i Nordfyns Kommune, der har besluttet at sende en ansøgning af sted til Socialstyrelsen om hjælp.

- Jeg synes, at vi sender et stærkt budskab ved at bede om hjælp. Det er stærkt, at man kan se, når man ikke er lykkedes på et område og nu beder om hjælp, siger Anja Lund, formand for børn- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune.

Hun erkender, at situationen, som den ser ud lige nu, kræver handling.

- Den er alvorlig. Den er jo så alvorlig, at vi har bedt Socialstyrelsens Task Force om hjælp. Vi har en bekymring for om det, vi gør, er det rigtige. Ellers havde vi ikke bedt om hjælp, lyder det fra udvalgsformanden.

Får svar på ansøgning i december

Socialstyrelsens Task Force kan indgå samarbejde med fire kommuner årligt. Midt i december forventes der svar på, om Nordfyns Kommune bliver en af dem.

Kommunen håber, at et Task Force-forløb kan skydes i gang i januar eller marts. Sådan er forløb varer ét år og syv måneder.