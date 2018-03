Nordfynsk udvalgsformand: Nu skal der gøres noget ved de tykke

Udviklingen skal vende, lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune. Mandag kom det frem, at hele 23 procent af nordfynboerne er svært overvægtige,

Nordfyns Kommunes indsatser for folkesundhed skal nu have et servicetjek.

Det sker efter, at danskernes sundhed er blevet kortlagt i en stor national undersøgelse. Her bongede Nordfyns Kommune negativt ud, når det kom til antallet af overvægtige.

- Vi har nogle forskellige tilbud, som vi har ydet i Nordfyns Kommune. Og det må vi så erkende, at dem skal vi ind og have revurderet på, siger Mogens Christensen (V), der er formand i Social- og Sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune.

Resultaterne af Region Syddanmarks sundhedsprofil blev mandag præsenteret på et møde for både kommunalpolitikere og regionspolitikere.

Og i kortlægningen af danskernes sundhed står det klart, at 62 procent af indbyggerne i Nordfyns Kommune i dag er overvægtige. Hele 23 procent af dem er svært overvægtige.

Det skal der gøres noget ved, og derfor vil formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg nu have gennemgået kommunens indsatser med en tættekam.

- Er det den rigtige måde, som vi griber den her sag an på? Vi skulle jo gerne have udviklingen til at gå i den mere positive retning på det, der hedder overvægt, siger Mogens Christensen til TV 2/ Fyn.

Hvorfor lige Nordfyn?

Der er markant flere overvægtige og svært overvægtige i Nordfyns Kommune end i eksempelvis Odense. 62,3 procent af nordfynboerne er overvægtige, mens 47,8 procent af odenseanerne er det.

Vi skulle jo gerne have udviklingen til at gå i den mere positive retning på det, der hedder overvægt Mogens Christensen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Nordfyns Kommune er ikke i tvivl om, hvorfor kommunen har flere overvægtige end andre.

- Vi har jo også generelt set et lidt lavere uddannelsesniveau end nogle af dem, som vi sammenligner os med. Det er selvfølgelig også noget af det, som vi skal have fokus på, siger han til TV 2/ Fyn.

- Det er nok indenfor spisevaner og indenfor, hvordan man lever sit hverdagsliv. Det er dét, vi skal have mere fat i. Så man får drejet måltiderne over på noget mere sundt og får motioneret noget mere. Det er nok det, der virker på den lange bane.

Og det giver professor fra Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk formanden ret i.

Årsagen skal ifølge ham nemlig findes i den sociale ulighed.

- Det er en konsekvens af den sociale ulighed, som vi også kan se på antallet af rygere, forklarer Morten Grønbæk.

- Rygning giver nogenlunde samme billede. Flere i Nordfyns Kommune end i Odense ryger, tilføjer han.

Der skal sættes ind

Men hvad kan en kommune så gå ind og gøre? Skal i til at lave kostpolitikker på arbejdspladserne og i skolerne?

- Ja muligvis, siger Mogens Christensen og fortsætter:

- Vi skal brede det lidt bredere ud, så vi får fat i familierne. Det kan godt være, at vi snakker sund kost med børnene, men for at det virkelig får en virkning, så er det forældrene og hele familien, som vi skal have med. Jeg tror, at det er én af udfordringerne, som vi står med. Det er meget på det forebyggende, at jeg tror, at vi skal ind og have fat. Så man ikke kommer ud i en situation, at man er overvægtig, fordi det er nemmere at forebygge end at helbrede.

Professoren fra Statens Institut for Folkesundhed mener, at de enkelte kommuner bør hæfte sig ved kommunale forskelle, hvis de vil forbedre fynboernes sundhed.

- Man skal give det en ekstra skalle hvad angår overvægt, som på en eller anden måde har med kosten og med fysisk aktivitet at gøre, siger Morten Grønbæk.

- For overvægt er det så komplekst. Noget er genetisk, og noget har med at gøre, om børn kan købe toliters sodavand i supermarkederne.

Anbefalingen er, at staten, kommuner og erhvervslivet tager undersøgelsen til efterretning. Derudover er det også op til den enkelte borger at gøre noget ved sin egen sundhed.