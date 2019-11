Nordfynske problemer på børn- og ungeområdet: - Det er grelt og grimt og det værste jeg har set

Nordfyns Kommune står foran et enormt genopretningsarbejde på Børn- og Ungeområdet.

Det erkender både forvaltning og politikere i forbindelse med, at man for nylig har anmodet om hjælp fra eksperter i en særlig taskforce under Socialstyrelsen.

Socialrådgivernes formand i Region Syddanmark, Anne Jørgensen, kalder forholdene uacceptable.

- Det er rigtig grimt. Det er grelt og grimt at se på.

Er det værre end andre steder?

- Lige nu er det det værste jeg har set her på Fyn i hvert fald, siger Anne Jørgensen.

Børnene er de største tabere

Hun understreger, at sagspresset nok er et stort problem for de medarbejdere, som er underlagt det, men at problemet langt fra bare er personalets.

- De eneste rigtige tabere. Ud over socialrådgiverne, det rammer - som er forfærdeligt - det er jo børnene. Det er jo dem, der er forsvarsløse i det her. Som socialrådgiver kan du jo trække stikket og sige, jeg siger op, jeg får et andet arbejde, siger Anne Jørgensen.

Hver socialrådgiver har i gennemsnit ansvar for mere end 60 sager

Baggrunden er blandt andet, at hver enkelt socialrådgiver i gennemsnit har ansvar for mere end 60 børnesager, hvilket er to til tre gange så mange, som de 20 til 25 sager pr. medarbejder, som er anbefalet af Socialrådgiverforeningen.

De eneste rigtige tabere. Ud over socialrådgiverne, det rammer - som er forfærdeligt - det er jo børnene Anne Jørgensen, Formand for Socialrådgiverforeningen, Region Syddanmark.

- Man sidder med op til 70 sager. Det er helt, helt vildt. Det er der ingen socialrådgivere - ikke verdens bedste socialrådgiver - vil nogensinde kunne leve op til det med de lovkrav, der er.

- Man skal lave en undersøgelse færdig indenfor 3 måneder. Man skal følge op med børnesamtaler og handleplaner. Det kan man ikke, så der er et kæmpe oprydningsarbejde også nu, siger Anne Jørgensen.

Tre nyansættelser på vej

Nordfyns Kommune erkender da også, at presset på socialrådgiverne i dag er for stort.

- Det, jeg vil anerkende, det er, at vi har et meget højt sagsniveau. Vi tager det meget seriøst, at det skal bringes ned, siger chefen for Børn- og Familie, Jesper Due Pedersen.

Derfor har kommunen også i forbindelse med ansøgningen om hjælp fra Socialstyrelsen meldt ud, at der foreløbig skal ansættes tre nye kolleger til socialrådgiverne i Børn- og Ungeforvaltningen.

Dertil kommer en ny struktur, hvor en del af sagsbehandlerne fremover kun skal tage sig af akutte sager, men de øvrige i højere grad skal have ro til at tage sig af de sager, som allerede er i gang.

- Jeg har meget stor tiltro til, at med den nye organisering og den opnormering, vi har fået, vil vi ret hurtigt komme på omgangshøjde med andre kommuner.

Men du er enig i, at sagsmængden pr. medarbejder skal en del længere ned?

- Den er for høj.

Hvor langt skal I ned?

- Jeg vil ikke give et entydigt svar. Det her, det vil kræve dialog med vores medarbejdere om, hvornår vi rammer det rigtige niveau og om, hvordan vi så arbejder med organiseringen. Dertil kommer resultatet af vores taskforceforløb. Men vi skal nedad og vi skal et stykke ned, siger Jesper Due Pedersen.

Genopretning kommer til at tage år

Familiechefen vil da heller ikke afvise, at flere ansættelser kan blive nødvendige, da det ikke har været muligt for medarbejderne at passe de igangværende sager ordentligt.

- Vi har manglende børnefaglige analyser, som skal laves, så ja - vi har et sagsefterslæb. Vi har også en lang række af sager, som egentlig er klar til at blive lukket, siger Jesper Due Pedersen.

- Det er noget af det, vi går og planlægger nu. Hvordan starter vi med nye folk i det nye år? Hvor prioriterer vi vores indsats? Jeg tror, vi kommer langt med den opnormering, vi nu har fået, men om vi kommer helt i mål, det må tiden vise.

Hvor lang tid, tror du, den her oprydning kommer til at tage?

- Jeg tror det kommer til at tage hele taskforce-forløbet, og sådan et forløb varer ca. to år.

Får svar på ansøgning i december

Socialstyrelsens Task Force kan indgå samarbejde med fire kommuner årligt. Midt i december forventes der svar på, om Nordfyns Kommune bliver en af dem.

Kommunen håber, at et Task Force-forløb kan skydes i gang i januar eller marts. Sådan er forløb varer ét år og syv måneder.

