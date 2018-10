Nordisk mesterskab i Quidditch: - Det er som håndbold på syre

Den velkendte Harry Potter-musik brager ud gennem fire store højtalere. En stor tribune med tilskuere venter på spillerne. De kommer ud af et stribet troldmandstelt. På banen ligger 14 gule og røde pinde klar. De skal forestille koste. Der bliver fløjtet og spillerne tager pindene op mellem benene, og så går spillet løs.

Fredag og lørdag afholdes de nordiske mesterskaber i Quidditch. Spillere fra lande som Tyskland, Island og Norge er rejst til Odense for at dyste i den magiske troldmandssport kendt fra Harry Potter.

For første gang stiller Fyns eneste Quidditchhold op i turneringen, Quidfyn. Josephine Grigoriou er en af holdets spillere. Det er hendes første Quidditchkampe nogensinde.

- Jeg er spændt på på, hvor mange, der er bedre end mig, siger Josephine Grigoriou inden kampen.

Jeg sammenligner Quidditch med andre sportsgrene som håndbold på syre, fangeleg, stikbold og rugby i en Josephine Grigoriou

- Du ved godt, du ikke kan flyve, ik?

Hun startede på holdet for tre uger siden. Hun havde set flere Quidditchkampe til Magiske Dage sidste år, og at se de andre på banen gjorde, at hun fik lyst til at starte på fyns eneste hold.

Det er både det skøre og sammenholdet ved sporten, der tiltaler Josephine Grigoriou.

- Det er gøglet, det er mærkeligt og det er atypisk. Folk spørger mig en ekstra gang, når jeg siger, at jeg er startet til Quidditch. "Hvad er du startet til?" Quiddtich. Og så siger de: Du ved godt, du ikke kan flyve, ik?, griner Josephine Grigoriou.

- Jeg synes, det er fedt, fordi det er en niche, men man får lov til at være lige så meget på, som hvis det havde været en anden sportsgren, fortæller Josephine Grigoriou.

Og hvis Quidditch skal sammenlignes med en anden sportsgren, er Josephine Grigoriou ikke i tvivl.

- Jeg sammenligner Quidditch med andre sportsgrene som håndbold på syre, fangeleg, stikbold og rugby i en, siger Josephine Grigoriou.

Quidditch i virkeligheden



Spillet bliver spillet på en oval bane, der er 55 meter lang og 33 meter bred. Der er 14 spillere på banen af gangen, syv spillere på hvert hold. Hver spiller skal under hele kampen løbe rundt med en pind mellem benene, som skal forestille at være en kost. Imens skal de forsøge at score point ved at kaste en af spillet fem bolde igennem en af modstanderens tre målringe for enden af banen. For hver bold, der ryger igennem målet, giver det 10 point.



Som i filmene er Det Gyldne Lyn også med. Det er en lille bold, der sidder fast i en sok på bagdelen af en spiller. Den spiller, der bærer lynet er ikke med på nogen af holdene. Spilleren, der bærer lynet er heller ikke underlagt de samme regler, som resten af spillerne på banen. Lynet skal eksempelvis ikke have en kost med sig.



​​​​Spilleren med Det Gyldne Lyns eneste opgave er, at undgå at blive fanget af en af de andre spillere. Bliver lynet alligevel fanget, giver det 30 point til det hold, der fanger lynet.



Når et af holdene fanger det "Det Gyldne Lyn", er kampen slut. Det hold, som har flest point ved kampens slutning, har vundet.



Det Gyldne Lyn afgjorde kampen

Josephine Grigoriou og de andre fra det fynske hold Quidfyn går på banen. Der er en grund til, at spillerne skal have tandbeskyttere på. Der bliver gået til den på banen, og spillerne tackler ofte hinanden.

Men det rører ikke Josephine Grigoriou. Det synes hun kun er fedt.

- Jeg er nok bare mærkelig, men jeg synes, at blå mærker er tegn på, at man har givet den gas på en bane, siger Josephine Grigorou.

Kampen står lige mellem Quidfyn og deres svenske modstanderhold det meste af kampen. Der bliver brugt masser af baskere, der er bolde, som får de andre spillere til at falde af deres "koste". Falder man af sin kost, skal man tilbage til ens eget mål, for at komme tilbage til spillet og op på kosten igen.

Men det svenske hold rykker dog fra det fynske Quidfyn og scorer en del flere point.

Det Gyldne Lyn kommer på banen. Og i Kongens Have i Odense er Det Gyldne Lyn ikke helt som i den magiske verden harry Potter verden. Lynet er en kvinde i en gul dragt. Hun har fået en sok med en tennisbold spændt bagpå. Det er sokken, der skal fanges.

Det sørger det svenske modstanderhold for at gøre. Og hvis man kender til filmen, ved man også, at Det Gyldne Lyn giver mange point.

Det fynske hold Quidfyn taber derfor til det svenske hold med et stutresultat på 180-90.

Men det slår ikke Josephine Grigoriou ud:

- Det er okay. Vi er et rimeligt nyt hold, og vi har ikke haft særlig mange kampe inden, så vi ser det som en sindssygt god læring, men vi vil da altid gerne vinde.

Og det, der betyder noget er oplevelsen og publikums opbakning.

- Vi har publikum med, fordi vi er på hjemmebane, og det betyder næsten også mere, at vi kan have en sjov kamp, end at vi måske var taget til Tyskland og at vi vandt det hele, og inden havde været der til at heppe på os, det er sjovere, at der er en opbakning, siger Josephine Grigoriou.