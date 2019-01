Nordjyde bosat i Grønland er blandt de dræbte i togulykke

Det oplyser mandens søster på Facebook ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq.

- 2019 har haft en grusom begyndelse. Min kære bror, Kasper Brix Bærndt, er brutalt blevet taget fra os i togulykken. Vi er alle i familien dybt berørte og fyldt med savn, skriver søsteren.

- Jeg har mistet en bror, en barndomsfælle og en stærk, smuk og dygtig mand, som var blevet en ægte ven, lyder det videre.

Stammer fra Hjørring

I opslaget fremgår det også, at den dræbte planlagde at vende tilbage til Jylland fra Grønland i det nye år.

Kasper Brix Bærndt stammer oprindeligt fra Hjørring. Han flyttede til Nuuk i august 2016 og var ansat i sundhedsdepartementet, skriver Sermitsiaq.

Ved siden af arbejdet tilbragte nordjyden tid med at dyrke crossfit i Crossfit Inua i Nuuk. Herfra mindes man en vellidt kammerat og sportsudøver.

- Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at Kasper Brix Bærndt desværre er omkommet i den forfærdelige togulykke i Danmark, skriver CrossFit Inua i et Facebook-opslag.

- Kasper, som vi kender ham her i Inua, var meget vellidt og kendt som en stille og dygtig CrossFit-atlet, som har rykket sig utrolig meget til det positive, står der ifølge Sermitsiaq i opslaget.

Alle omkomne er formentlig danske

Torsdag eftermiddag oplyste Fyns Politi, at de otte dræbte i togulykken efter alt at dømme er danske statsborgere.

Ikke desto mindre er politiet endnu ikke klar til at sige mere om de dræbtes identiteter, ud over at der er tale om tre mænd og fem kvinder.

Det skyldes, at den endegyldige identifikation fortsat udestår. Dog er man "rimeligt sikker" på, hvem fire af ofrene er, og i løbet af torsdagen har politiet også fået en "god formodning" om, hvem de øvrige fire er.

Søsteren til Kasper Brix Bærndt er den første pårørende, der offentligt fortæller om sit tab.

Fyns Politi vil ikke kommentere oplysningerne over for TV 2/Fyn.