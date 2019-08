Normalt sommervejr giver stille uge for de fynske livreddere

Hedebølgen er ovre og det fynske sommervejr er ved at være mere som normalt sommervejr. Det har også sat sit præg på de fynske strande.

Livredderne ved de to fynske strande, Kerteminde Nordstrand og Christiansminde ved Svendborg, har haft en forholdsvis stille uge, det viser den seneste opgørelse fra TrygFonden Kystlivredning.

I den seneste uger har der ikke været nogen livreddende aktioner. til gengæld har der været 31 førstehjælpsaktioner, 10 forebyggende aktioner og 323 oplysende indsatser.

Gode råd

Men selv om vejret nu mere ligner mere normalt sommervejr er badevandet forsat varmt og indbydende.

Derfor kommer TrygFonden Kystlivredning med nogle gode baderåd:

- Tager du på vandet, bør du altid tage ud sammen med andre og ved sejlads i øvrigt tage en vest på. Det gælder uanset dine forudsætninger og erfaringer inden for vandsport, for alle kan få et ildebefindende eller komme galt afsted, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning i en pressemeddelelse.

- Følges du med en makker, er der en til at træde til eller tilkalde hjælp, hvis uheldet er ude. En sidegevinst er, at det også bare er sjovere at dele en god tur på vandet med en kammerat, siger Michael Iwersen.

Uanset om du tager på vandet alene eller sammen med andre, anbefaler TrygFonden Kystlivredning også, at du altid giver dine nærmeste besked om, hvor du tager hen, og hvornår du forventer at være tilbage.

TrygFondens kystlivreddere er til stede på strandene hver dag fra klokken 10 - 18 til og med onsdag den 21. august.

