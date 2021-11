Partier åbne for ny opgørelse: Så mange voksne er der til hvert børnehavebarn

- Jeg forstår ikke, hvorfor modellerne hele tiden skal diskuteres. Jeg er ikke optaget af, hvilken model man bruger, men derimod af børnene, siger nuværende borgmester Bo Hansen (S).

- Der er et ønske om flere hænder, og det vil vi gerne arbejde for.

Dog mener forældrebevægelsen ikke, at man kan arbejde med noget, som man ikke har et reelt billede af.

- Det nytter ikke at putte midler ned i et hul, som man ikke ved, hvor dybt er, siger Nanna Lindegaard.



Vil råbe politikerne op til debatmøde

Lørdag afholder Fyns Amts Avis og TV 2 Fyn valgarrangement på Naturama, og her er Nanna Lindegaard klar til at møde politikerne.

- For os handler det om opmærksomhed på området. Der er et ønske om, at vi kan prøve den her model af. Vi vil prøve at stille et spørgsmål, der skal få dem til at sige, at de gerne vil bruge den her model, siger hun.

Udover at deltage i de politiske debatter kan man også få smagsprøver hos lokale fødevareproducenter og synge fællessang med sin yndlingspolitiker.

Du kan se hele programmet her: