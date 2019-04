Nu åbner den eneste fynske Fætter BR-butik

Fætter BR har fået ny ejer - og butikken får også nyt tag over hovedet, når den genåbner i Odense i næste uge med hylderne fyldt med legetøj.

Fætter BR flytter nemlig ind i det tidligere Toys "R" Us ved Rosengårdcentret i Odense.

Julekaos med konkurs

I december sidste år lukkede alle Fætter BR-butikker i landet, da selskabet Top-Toys, som står bag legetøjsgiganterne BR-kæden og Toys "R" Us, gik konkurs lige op mod jul.

Det skabte en del kaos, da der var usikkerhed omkring gavebytning i de enkelte butikker.

Læs også Top-Toy konkurs: Flere fynske butikker står til at lukke

Top-Toys konkurs skyldtes ifølge koncernen øget digitalisering, flere konkurrenter og ændrede legevaner hos børn.

Julen 2018 var lettere kaotisk for de handlende i Fætter BR. Foto: TV 2/FYN

Det forhindrede dog ikke Salling Group i at købe brandet til Fætter BR, resterne af varelageret fra Top-Toys ruiner og ansætte omkring 300 medarbejdere til de nye butikker.

Nu er den 26. og sidste butik klar til åbning i Odense på onsdag.

– Vi glæder os meget til at åbne i Odense. Vi har brugt tiden på at få ansat og oplært det helt rigtige team til at tage imod de forventningsfulde børn. Derfor håber vi også, at børn fra Odense og omegn, sammen med deres familier, vil være med til at gøre butiksåbningen til en helt særlig dag, som det også har været i de byer, hvor vi allerede har åbnet, fortæller Charlotte From, der er kædechef i BR, i en pressemeddelelse.

Omkring 700 ansatte mistede jobbet, da Top-Toy gik konkurs.

Fætter BR genåbner i det tidligere Toys "R" Us i Odense.