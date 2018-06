Nu åbner friluftsbadet: Gæster føler sig mere trygge

Lørdag åbnede friluftsbadet i Odense op for sommergæsterne. Men denne gang bliver enhver bevægelse overvåget med de nye kamera. Gæsterne føler sig mere trygge.

Få meter fra udspringstårnet fanger et kamera både maveplaskere, hovedspring og ballademagere, og det vil det gøre hele sommeren.

Lørdag åbnede Odense Friluftsbad dørene op til alle de vandglade badegæster i Odense, der trængte til at blive kølet ned i den voldsomme sommervarme. Og som noget helt nyt blev årets første dukkert i friluftsbadet fanget på video.

Odense Friluftsbad har nemlig fået sat overvågningskamera op flere steder.

Det sker efter en voldsepisode sidste år, hvor en 15-årig dreng blev slået og sparket flere gange af en gruppe drenge, der stjal hans mobiltelefon.

Læs også Utilpassede unge hærgede friluftsbad

00:11 Leder af Odense Kommunes idrætsparker er tilfreds med nu at kunne overvåge friluftsbadet. Luk video

- En gang i mellem er der nogle ting, hvor vi bliver nødt til at have noget bevismateriale, som vi kan sende videre til politiet. Det er heldigvis noget, som vi ikke oplever så tit. Men vi bliver nødt til at forberede os på det. Og det har vi nu gjort med det nye udstyr, som vi har fået, fortæller Rune Bille til TV 2/Fyn.

Han er leder af Odense Kommunes idrætsparker og dermed også øverste chef for Friluftsbadet.

Tryghed blandt gæster

De mange gæster, der var mødt til Odense Friluftsbads åbning lørdag, var ikke imod de mange kameraer, der spottede enhver bevægelse.

- Umiddelbart så tror jeg, at det giver en sikkerhed for mange mennesker herude. Så det er jo kun en positiv ting, siger René Andersen, der er badegæst i friluftsbadet lørdag, og fortsætter:

- Det enkelte menneske får jo noget ro i sig selv ved at vide at der er nogle kameraer rundt omkring, som kan observere de forskellige ting.

Og også Justine Djernæs mener, at det er en positiv ting med overvågning.

- Man har jo hørt, at der er sket mange ting her ude, så måske er det egentlig en meget god sikkerhed, siger hun.

Udover de mange ekstra kamera, der blevet sat op til at overvåge de mange sommergæster, så er der også blevet lavet nogle andre tiltag i friluftsbadet i Odense.

Rune Bille fortæller, at der blandt andet også er blevet lavet et nyt regelsæt, som gør, at livredderne i friluftsbadet kan agere hurtigere på optøjer uden at skulle ringe og bede om lov fra højere instanser. Derudover er de ansatte også blevet uddannet i konflikthåndtering, så alle er rustet til, hvis der skulle ske noget.

Se hele indslaget her under:

01:23 I dag åbner Odense Friluftsbad for første gang i år. Men det er en mere videoovervåget plads end hidtil, som gæsterne skal bade på. Luk video

Læs også Efter vold i Friluftsbadet: Nu bliver svømmeturen overvåget