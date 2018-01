Nu åbner midlertidigt HCA-museum

Den sidste dag i oktober lukkede H.C. Andersens Hus, som vi har kendt det gennem årtier. Men nu åbner et nyt midlertidigt museum, der skal tage imod, indtil det nye H. C. Andersen Museum står færdigt i år 2020.

Lørdag den 20. januar åbner et midlertidigt H.C. Andersen Museum. Museet, der ligger i det tidligere Carl Nielsen-museum i Claus Bergs Gade 11 ved siden af Odeon, skal sikre, at H.C. Andersen-interesserede turister ikke tager skuffede hjem.

Udstillingen ”Poesi, papir og saks – af den eventyrligste slags” giver en beskrivelse af digterens liv med farverige og eventyrlige elementer, og den fremhæver H.C. Andersens billedkunstneriske virke.

På udstillingen er der papirklip i overstørrelse, elementer fra eventyr som ”Klods-Hans”, ”Sommerfuglen” og ”Den flyvende Kuffert”, biografiske billedtableauer. Der er også et udvalg af de originale og ikoniske genstande som Andersens høje hat, skrivebordet, hvor eventyr blev til, rejseudstyret, billedbøger og meget mere.

H.C. Andersen som virtual reality

I udstillingen er der arbejdet med lys og lyd, og som noget nyt kan man opleve H.C. Andersens arbejdsværelse i virtual reality. Med VR-brillerne på kan man udforske hvert et hjørne og hver en genstand i digterværkstedet, eller nyde udsigten fra hans bolig på Nyhavn 18 i København.

Stadig flere kinesiske turister kommer til Odense for at besøge H.C. Andersens fødeby, og derfor byder de nye midlertidige H.C. Andersen Museum - udover tekster på dansk og engelsk- også på udstillingstekster på kinesisk.

Nyt museum åbner i 2020

Et nyt H.C. Andersens Hus er på vej, og det skal efter planen åbne i år 2020. Det nye museum er tegnet af den berømte japanske arkitekt Kengo Kuma.

Det ikoniske gule hus på hjørnet af Hans Jensens Stræde og den kuppelformede mindehal vil blive integreret i det nye H.C. Andersens Hus, mens de forskellige tilbygninger erstattes af en ny bygning.

Det nye H.C. Andersens Hus skal samle H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet sammen i et helt nyt univers.

Museet kommer delvist til at ligge under jorden og udvides hen over den lukkede Thomas B. Thriges Gade.

Billet til fem attraktioner

En særlig billet giver fra den 20. januar 2018 mulighed for at besøge hele fem attraktioner i Odense.

Det er det nye midlertidige H.C. Andersen Museum på Claus Bergs Gade 11, H.C. Andersens Fødehjem, det ikoniske gule hjørnehus på Hans Jensens Stræde, H.C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde 3-5, Børnekulturhuset Fyrtøjet (åbner ultimo maj) og Møntergården.

