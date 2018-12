Efter klager i hobetal: Nu ændres forhadte brosten

Kerteminde Kommune vandt i 2014 en pris for brolægningen ved Renæssancehavnen, men trods den positive tilkendegivelse har brostenene på havneområdet primært været et mål for kritik og klager.

Både virksomhedsejere og borgere, der bor i nærheden af havnen, har i årevis beklaget sig over larmen fra de ujævne brosten, når biler og andre køretøjer kører over dem.

Nu kan de se frem til at få freden tilbage, når overfladen på de forhadte brosten ændres.

Kerteminde Kommune har fået et økonomisk bidrag fra Realdania på to millioner kroner, og dermed kan kommunen finde de i alt tre millioner kroner, som projektet koster.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får løst de gener, der har været for borgere og erhvervsdrivende ved brostenene.

- Jeg er også rigtig glad for, at vi fastholder det udtryk, som Renæssancehavnen har, og som står beskrevet i kulturarvsmasterplanen for Kerteminde, siger kommunens borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S).

Testområde

Kommunen vil i samarbejde med Schønherr Landskabsarkitekter, som var rådgiver på det oprindelige projekt, udarbejde en ny, overordnet projektplan for hele Renæssancehavnen.

Som en del af projektet skal de etablere et testområde, hvor den nye belægning skal afprøves.

Helt konkret bliver belægningen ændret ved, at den eksisterende brostensbelægning udskiftes med såkaldt stokhuggede brosten, der er mindre kantede og mere ensartede. Det giver mindre forskelle mellem stenene og dermed mindre støj, når biler passerer Renæssancehavnen.

Projektet skal samtidig sikre, at den høje arkitektoniske kvalitet i området omkring havnen bliver bibeholdt.

