Nu begynder byggeriet: 300 milliondyre studieboliger på vej

I sommeren 2020 kan 300 studerende flytte ind i helt nye kollegieværelser på Toldbodgade i Odense. Fredag begynder byggeriet af studieboligerne.

300 studerende kommer om mindre end to år til at rykke ind i helt nye studieboliger tæt ved havnen i Odense. Fredag begynder byggeriet af kollegiet, der i alt bliver på mere end 12.000 kvadratmeter.

Sidste sommer offentliggjorde pensionsselskabet PFA planer om at bygge studieboliger i Danmarks fire største studiebyer; København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Med fredagens første spadestik til kollegiet i Odense er der nu taget hul på byggeriet af de fire kollegier. Efter planen bliver Odense-kollegiet det første færdigbyggede af de fire.

- Odense har på få år fået 10.000 flere studerende, som er med til at skabe liv og dynamik i byen og medvirker til Odenses udvikling. Med PFA’s kollegie bliver der skabt endnu bedre rammer for de studerende, og det nye kollegie underbygger Odenses transformation og position som en attraktiv studieby, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

'Spændende investering'

Også by- og kulturrådmand i Odense Jane Jegind (V) peger på, at byggeriet af det kommende PFA-kollegie bidrager til den positive udvikling, som byen oplever i disse år.

- Det er en blåstempling af Odense, når investorer som PFA placerer et stort byggeri i byen. Vi har bevist, at der er kommet handling bag ordene i Odense. Byen udvikler sig både fysisk og mentalt i disse år, og der er mange muligheder for spændende investeringer.

- Det er en udvikling, som vi skal holde fast i, og det understøtter PFA i høj grad med deres smukke kollegiebyggeri centralt i Odense, siger Jane Jegind.

Pris: 300 millioner kroner

Det nye kollegium på Toldbodgade kommer til at indeholder 298 værelser på hver 20 kvadratmeter. Værelserne har alle eget badeværelse og vil blive opdelt i grupper med fælleskøkken og andre fællesrum.

Det er arkitektfirmaet Arkitema Architects, der har tegnet kollegiet og de tilhørende rekreative områder, og det er entreprenøren CASA, der skal stå for byggeriet.

PFA’s investering i kollegiet i Odense er på over 300 millioner kroner.