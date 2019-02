Endnu en omvej i Odense: Nu bliver central park også afspærret

Å-stien og Eventyrhaven i Odense bliver afspærret fra tirsdag 5. februar til og med fredag 22. februar. Det skriver VandCenter Syd i en pressemeddelelse.

Eventyrhaven er dog stadigvæk tilgængelig fra havens sydøstlige side, men kommer man fra Domkirken og Eventyrhavens nordvestlige side, skal man ikke gøre sig forhåbninger om at komme igennem.

- Det er desværre nødvendigt at afspærre Å-stien og Eventyrhaven på strækningen mellem Albanibroen og broen ved Klosterbakken, fortæller Bo Jørgensen, som er projektleder hos VandCenter Syd.

Hvis man kommer fra Albani Torvet, kan man ligeledes heller ikke komme ind eller igennem haven. Den eneste vej ind og ud er via Kronprinsessegade.

Afspærringen skyldes en større oprensning af åens aflejringer. Helt konkret kommer det til foregå i det lille stykke å, som går bagom den egentlige Odense Å. Dette lille stykke å fungerer som et teknisk anlæg, som opsamler regnvandet inden, det løber ud i Odense Å, og dette lille stykke å skal renses.

Her ser man det lille stykke å, som skal renses. Borgerne i Odense må til og med 22. februar finde en anden vej rundt, hvis man havde tænkt sig at krydse Eventyrhaven. Foto: VandCenterSyd

Afspærringen er et krav i forbindelse med udledningstilladelsen omkring regnvand fra Odense Kommune.

- Der skal være det, man kalder et vådt volumen. Der er et vandspejl, som skal sikre at aflejringerne bliver opsamlet, så det ikke løber ud i åen, forklarer Bo Jørgensen.

Aflejringer

Aflejringer kan også forstås som skidt. Det kan eksempelvis være blade, sand eller andet affald. Aflejringerne samler sig omkring det vandspejl, som der er i dette lille stykke å.

Hvis det ikke bliver tømt i ny og næ, kan det heller ikke forhindre aflejringerne i at løbe ud i Odense Å.

Forbedret skiltning

Bo Jørgensen fortæller, at skiltningen er blevet forbedret markant i forhold til sidste gang, de havde en lignende afspærring.

Derfor burde de odenseanske borgere lettere kunne anskueliggøre, hvilke veje de skal gå, hvis de har planlagt en rute igennem Eventyrhaven.