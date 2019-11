Behzad flygtede fra Taliban som 18-årig: Nu bliver hans historie til teaterstykke

Han var bare 18 år gammel, da han måtte flygte fra Taliban og sit hjemland Afghanistan. Nu bliver Behzad Tajiks historie en del af et teaterstykke på Ryslinge Højskole.

- Det er selvfølgelig hårdt, når man igen skal tænke på, hvad der skete for én, siger Behzad Tajik, der i dag er 22 år gammel.

Teaterstykket på højskolens Teater R kommer til at hedde "Flygtningelejren" og er instrueret af Jeppe Sand, der også har fået idéen til stykket.

Historier fra 2. verdenskrig

Det er ikke kun Behzad Tajiks historie, der er omdrejningspunkt i stykket. Det er bygget på virkelige fortællinger fra flygtningelejre under 2. verdenskrig og nutidens asylcentre.

- Vi prøver simpelthen at nuancere ordet flygtning til også at have en menneskelighed. Hvem er det, der er bag? Hvordan har det været? Hvad skete der? Nogle af de spørgsmål prøver vi at besvare i forestillingen, siger Jeppe Sand.

Han håber på, stykket giver stof til eftertanke.

- Forhåbentlig gør det det, at når man kommer som publikum og ser det, går man herfra med en øget refleksion og indsigt. Man kommer hjem og får snakket om nogle ting, man måske normalt ikke ville snakke om efter en teaterforestilling, fordi det her er ægte. Det er noget, som i hvert fald er så tæt på ægte som muligt.

Selvom det er hårdt for Behzad Tajik at genopleve de ting, han har været igennem, mener han, at teaterstykket har et vigtigt formål.

- Det store for mig har været, at det kommer til at gøre en forskel. Helt sikkert. Det håber jeg i hvert fald. At folk vil tænke en anden måde på flygtninge, siger han

Spændt på premiere

Behzad Tajiks far blev slået ihjel af Taliban, og selv blev han skilt fra sin søster og sin mor under flugten. Da han kom til Danmark blev han indkvarteret på et asylcenter på Ærø, og i august sidste år afgjorde Flygtningenævnet endeligt, at Behzad Tajik kunne få asyl i Danmark.

Han er spændt på nu at se historien genfortalt som teaterstykke.

- Jeg kommer til at se mit liv foran mig lige pludselig. Ikke det samme helt præcist, men jeg synes, det bliver spændende.

"Flygtningelejren" har premiere 15. november klokken 19.