Fynske kommuner ville fritages: Nu bliver nationale test droppet

De nationale test skal afskaffes. Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil i stedet starte et forløb, hvor man nytænker de udskældte nationale test i folkeskolen.

Forslaget glæder Kerteminde og Nyborg Kommunes borgmestre. Kerteminde Kommune søgte om en forsøgsordning, hvor de blev fritaget fra at lave de nationale test i de små klasser, mens Nyborg Kommune netop var blevet enige om at sende en ansøgning afsted.

Læs også Søger dispensation: Kerteminde Kommune vil afskaffe test i skolen

- Det gjorde vi på baggrund af den dialog, vi har haft med lærerne, forældrene qua skolebestyrelsen, men også elevrådene om, hvad det her (nationale test, red.) egentlig gør for de mindste elever, og hvad det ikke gør for dem, fortæller Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, til TV 2/Fyn.

Samme indstilling har man i Nyborg Kommune.

- Årsagen er, at der sås tvivl, om testene er relevante og retvisende. Og det her med at teste bare for at teste, det er ikke en god måde at gøre det på, siger borgmester Kenneth Muhs (V) til TV 2/Fyn.

Læs også Min mening: Afskaf de nationale tests

Ny kritik fra forskere

Kerteminde Kommunes ansøgning blev afvist, og Nyborg Kommune nåede aldrig at sende deres afsted, da ministeren allerede fra næste skoleår vil have indført et nyt system og dermed afskaffe de nationale test for de mindste klasser.

Ansøgningerne kom i kølvandet på fornyet kritik fra forskere.

Kenneth Muhs mener, at det er nødvendigt at finde ud af, hvilken erstatning der fungerer bedre end de nuværende tests.

- Det er vigtigt, at den måde vi tester og evaluerer på, giver det bedst mulige grundlag, suppleret med den viden læreren har om den enkelte elev, fortæller Nyborgs borgmester.

Børne- og undervisningsministeriet har igangsat en evaluering af de nationale test. Her skal en rådgivningsgruppe af forskere og praktikere komme med anbefalinger til det videre arbejde med nationale test, skriver ministeriet på dens hjemmesiden.