Nu bliver nedslidte pavilloner fjernet fra fynsk skole

De tre pavilloner skulle egentlig bare have været en midlertidig løsning for at kunne huse flere elever, da de blev taget i brug i midten af 70’erne.

Men med tiden blev de taget i brug som permanente klasselokaler. I dag er pavillonerne dog i så dårlig stand, at de skaber et dårligt arbejdsmiljø for elever og personale.

Læs også Besluttet: Bygninger ved den gamle skole i Paarup rives ned

I 2019 står pavillonerne stadig, men ikke meget længere. I løbet af sommerferien vil By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune nedtage den første af de tre nedslidte pavilloner.

Millioner sat af til renovering

Samme situation findes på andre skoler i Odense, og derfor afsatte byrådet i forbindelse med budget 2019 i alt 48 millioner i perioden 2019-2022 til udfase de gamle pavilloner. Henover sommeren går arbejdet derfor i gang på Paarup Skole.

Læs også Strid om nedrivning af gammel skole

- En udskiftning af pavillonerne har været på min og forvaltningens ønskeseddel længe, og jeg er utrolig glad for, at byrådet fandt penge til, at vi kan komme i gang. Det fortjener børnene og de voksne. Nu begynder vi på Paarup Skole, og så fortsætter vi i de kommende år med de pavilloner, som er i dårligst stand, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Udover Paarup Skole viser undersøgelser, at fire skoler har pavilloner, som er "under middel stand".

Nybyggeri får stor betydning

I alt bliver 636 kvadratmeter med pavilloner erstattet af 270 kvadratmeter nybyggeri på Paarup Skole. Arbejdet forventes afsluttet til vinterferien i uge otte næste år.

Skoleleder Tina Skelgaard glæder sig til at tage de nye bygninger i brug.

Læs også 'Midlertidige' barakker til fynske skolebørn har stået i 45 år

- Det kommer til at betyde rigtig meget. Fremover kan vi give eleverne langt bedre læringsmiljøer, og vi får mulighed for at samle vores børnemiljø på skolen. Tidligere har tredje årgang været for sig selv i pavillonerne, men det bliver ændret nu. Samlet set giver ombygningerne gode pædagogiske muligheder, så det er meget glædeligt, at vi kommer af med pavillonerne, siger Tina Skelgaard.

Det vides endnu ikke, hvilken skole, der bliver den næste til at få fjernet de nedslidte pavilloner.