Kast fra broer: Nu er 30 kameraer sat op på motorvejsbroer

I august kom det frem, at Rigspolitiet kun havde sat tre kameraer op på udvalgte motorvejsbroer, selv om der skulle have været sat 30 kameraer op.

Rigspolitiet meddeler nu, at der er sat kameraer op på 30 forskellige vejbroer rundt om i landet. Kameraerne skal modvirke kast fra broerne mod bilerne på motorvejene.

- At kaste sten eller andet mod biler, der kører i høj fart, er helt ubegribeligt farligt. Det har vi desværre set tragiske eksempler på, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Rigspolitiets nationale efterforskningscenter.

- Med kameraerne håber vi, at vi i endnu højere grad kan afholde folk fra at gøre noget så tankeløst. Skulle det alligevel ske, så har vi forhåbentligt bedre kort på hånden til at efterforske sagen og pågribe gerningsmændene, forklarer han.

Kvinde døde efter stenkast

For to år siden blev en tysk familie ramt af en stor betonflise på Fynske Motorvej. Kvinden døde på stedet, og manden blev invalid.

Flisen blev kastet fra en motorvejsbro, og gerningsmanden er stadig ikke fundet.

Sagen med den tyske familie er den mest alvorlige i en lang række sager med stenkast fra danske motorvejsbroer.

Valget af steder, hvor der er opsat kameraer, er dels sket på baggrund af analyser af tidligere hændelser og dels ud fra politikredsenes almindelige lokalkendskab, oplyser Rigspolitiet.