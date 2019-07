Så nemt er det at købe lattergas i dag: Nu er aldersgrænse måske på vej

- Hej, har I lattergas?

Sådan spørger Bemærks udsendte reporter i en ganske almindelig butik i Odense, og et øjeblik efter står hun på gaden med ti patroner til 60 kroner i hånden.

Det tog cirka tyve minutter fra hun forlod stationen til handlen var i hus, og der blev ikke stillet nogen spørgsmål undervejs.

Læs også 20-årige Mikkel om lattergas: Det føles som om, man har noget tungt i hjertet bagefter

- Når vi oplever, at der er problemer, så skal vi blande os. Især når noget bliver brugt til et formål, som ikke var meningen, og når vi ved hvor farligt, det er, siger Bjørn Brandenborg, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Han er en af de politikere, der mener, at det er på sin plads at indføre en aldersbegrænsning på køb af lattergas.

- De (patronerne, red.) ligger og flyder overalt, og det fortæller os jo, at der er et problem. Der er mange ting, man kan gøre, men hvis vi ser isoleret på en aldersbegrænsning, synes jeg, det er et godt første skridt at tage.

På Christiansborg viste en rundringning foretaget af TV 2 i slutningen af 2018, at et politisk flertal var tilhængere af at vedtage en aldersbegrænsning.

- Nu skal vi undersøge, om det flertal stadig er gældende, og så skal vi bare have det indført, siger Bjørn Brandenborg.

00:22 Det tager ikke mange minutter for journalisten på Bemærk, TV 2/Fyns ungdomsredaktion, at skaffe lattergas i en ganske almindelig butik. Luk video

Flere og flere tager lattergas på Fyn

Hvis man køber 25 lattergas-patroner, så skal det næppe bruges til flødeskum. Jane Heitmann, sundhedsordfører, Venstre

Gassen fra lattergas-patroner kan blandt andet bruges til flødeskum, men når nogle politikere ønsker en aldersbegrænsning, skyldes det, at den også kan bruges som rusmiddel.

Ifølge Torben Vangsted, der er rusmiddelkonsulent ved Rusmiddelcenter Odense, er der en stigende tendens til at unge prøver lattergas på Fyn.

- De tilbagemeldinger, vi får fra SSP-medarbejdere og andre samarbejdspartnere er, at tendensen har været stigende her i Odense det seneste års tid. Modsat København som for eksempel melder om en tilbagegang.

Alligevel er det ikke alle politikere, der er enige. Det gælder blandt andet for Venstre, der er skeptiske overfor en aldersgrænse.

- Vi så gerne, at der kom en begrænsning på, hvor mange patroner man kan købe ad gangen. Det er i forvejen ulovligt at sælge lattergas som rusmiddel, så vi vil også gerne give Sundhedsstyrelsen flere muskler, så de har bedre mulighed for at håndhæve loven, siger sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann.

Læs også Hash i Svendborg: - Det er blevet mere synligt i gadebilledet

Men selvom det er ulovligt at sælge lattergas som rusmiddel, hvordan skal forhandlere så føre opsyn med, hvad patronerne skal bruges til?

- Almindelig sund fornuft. Hvis man køber 25 lattergas-patroner, så skal det næppe bruges til flødeskum. Så detailhandlen har et stort ansvar, ligesom barer og diskoteker har et stort ansvar for ikke at sælge drinks og lattergas sammen, som vi har set det før, udtaler Jane Heitmann.

Ifølge sundhedsordføreren er Venstre skeptiske overfor forslaget, fordi de mener, at en aldersgrænse vil legitimere lattergas som rusmiddel.

Fakta: Sådan påvirkes kroppen af lattergas Snifning af lattergas giver en rus, der kan minde om at blive fuld af alkohol. Det virker hæmmende på centralnervesystemet, så man bliver svimmel, usikker i bevægelserne, opstemt og vrøvlende. Kilde: Altomstoffer.dk Se mere