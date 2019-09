Brugs lukkede efter 122 år: Nu er den på vej tilbage 

Siden marts har lokalsamfundet i Nørreby på Nordfyn ikke haft en lokal brugs at handle i. Folkene bag brugsen måtte erkende, at det ikke længere kunne løbe rundt, og så blev nøglen drejet om efter 122 år.

Seks måneder senere ser det dog ud til, at beboerne snart kan handle lokalt igen. Der er rejst næsten 300.000 kroner i en indsamling, som skal bruges til at genåbne brugsen.

Det forklarer David Lorentzen, der er direktør for Nørreby Butikshus Aps - et lokalt anpartsselskab, som blev stiftet, efter brugsen lukkede i marts, med henblik på at åbne brugsen igen.

- Nu har vi næsten nået vores mål på 300.000 kroner, som vi skal samle ind lokalt for at få råd til at få nyt køle- og frysesystem og gøre bygningen attraktiv. Det er sådan set det, der er arbejdet. Vi mangler de sidste af de 300.000 kroner, og så mangler vi en købmand, der kan åbne, siger han til TV 2/Fyn.

Brugsen skabte liv i byen

Indtil nu har 95 lokale anpartshavere samlet cirka 275.000 kroner sammen til den nye butik. Dermed er det meget tæt på, at brugsen igen slå dørene op, og det er vigtigt for landsbyen.

Det siger Rasmus Jensen, der er mekaniker i Nørreby.

- Det vil jo give noget liv i lokalsamfundet igen, for det har jo været rigtig dødt. Jeg kan jo mærke det her, hvor jeg bor. Jeg bor jo tæt på brugsen, og sådan en torsdag og fredag eftermiddag var der altid folk, der kom forbi og sagde hej. Det gør de ikke mere, siger Rasmus Jensen.

Tirsdag aften bliver der taget endnu et stort skridt mod genåbningen af brugsen, når en ny tankstation ved siden af brugsen bliver indviet.

Ifølge folkene bag den nye brugs er det meningen, at tanken skal være med til at sikre kundegrundlaget for butikken.