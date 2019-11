Nogen hader den - andre knuselsker den: Nu er der fundet 39 nye arter af den

Det svirrer og summer for alvor på Ærø. Der er nemlig fundet 39 nye arter af svirrefluen, der godt nok ligner en hveps, men som er helt harmløs.

Dermed er antallet af svirrefluearter pludselig fordoblet på øen.

Svirrefluen er jo faktisk haveejerens bedste ven. Den er selvfølgelig bare lidt irriterende, når den svømmer rundt nede i ens hyldeblomstdrik. Emil Sanderhoff, naturvejleder på Naturama

- Det er da fantastisk, fortæller Emil Sanderhoff, der er naturvejleder på Naturama og uddyber:

- Svirrefluerne er jo hårdt pressede som andre insekter. Deres levesteder forsvinder. Der bliver færre og færre blomster. Derfor er det jo en god nyhed, at man kan finde 39 arter, som man ikke har set før. Det kan jo tyde på, at der er områder på Ærø, som er biodeversitets-hotspots. Altså hvor der er mange forskellige typer af planter og dyr.

Det er forfatteren og naturformidleren Michael Larsen, der står bag fundet af de 39 nye arter. I et år finkæmmede han naturen på Ærø for at finde sjældenhederne i forbindelse med hans nye bog, der udkommer til foråret, "Den der falder."

Det skriver onlinemagasinet Fritidsmarkedet.

- Det er skidegodt for Ærø. Der burde være flere som Michael, der tog sig tid til at gøre det, lyder det fra Emil Sanderhoff.

Der findes omkring 300 forskellige arter af svirrefluen i Danmark. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sommerplagen er haveejerens bedste ven

Flere har oplevet, hvordan svirrefluer sværmer i store flokke, og de er flere år i træk blevet udråbt som sommerens store plage. Men det er helt forkert, fortæller den fynske naturvejleder.

Fakta om svirrefluen Der findes omkring 300 forskellige arter af svirrefluen i Danmark.

Ifølge Emil Sanderhoff kan man artsbestemme svirrefluen ved at kigge på behåringen omkring øjnene, størrelsen på striberne eller se på baglårets farve.

De ligner hvepse, men er helt harmløse.

Emil Sanderhoff fortæller, at det er et normalt trick i naturen at efterligne andre dyr, så de ikke bliver spist af andre dyr.

Det er nemt at se forskel på svirrefluer og hvepse: Alle fluer har to vinger, mens bier og hvepse har fire.

- Svirrefluen er jo faktisk haveejerens bedste ven. Den er med til at bestøve blomsterne. Dens larver spiser bladlus, siger Emil Sanderhoff og fortsætter:

- Den er jo fuldstændig harmløs. Den kan hverken bide eller stikke. Den er selvfølgelig bare lidt irriterende, når den svømmer rundt ned i ens hyldeblomstdrik.

Mange af de nye arter, der er fundet på Ærø, er meget sjældne. For eksempel er Bjergbusk-svirrefluen kun observeret tre gange i Danmark.

Og det gibber da også lidt i en gammel fluesamler som Emil Sanderhoff, når han hører om forfatterens vilde fund på Ærø.

- Men nu har jeg jo små børn, så er der ikke tid til at sidde og kigge på behåring omkring øjnene på svirrefluer for at bestemme arten, griner han.

- Men jeg får da lyst til at gå hjem og bladre mine gamle svirrefluebøger igennem.

Flue kan frede områder

Emil Sanderhoff håber, at opdagelsen af de nye svirrefluer kan være med til at gøre en forskel, så vi bliver bedre til at værne om de områder, der huser sjældne dyr og planter.

- Det lyder måske åndssvagt med en flue, men insekter kan jo være med til at frede områder, så de ikke bliver pløjet op.

Du kan selv indberette fund her.