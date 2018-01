Nu er det officielt: Flertal bevarer skoler i Assens

På et ekstraordinært byrådsmøde mandag formiddag besluttede et flertal i Assens Byråd at rulle sammenlægningen af overbygningerne på Tallerupskole og Tommerup Skole tilbage.

17 byrådspolitikere i Assens Kommune stemte mandag formiddag ja til at bevare overbygningen på Tallerupskolen og Tommerup Skolen. 12 stemte nej.

Dermed er der efter sommerferien 2018 igen overbygninger på begge skoler.

- Der kom et flertal i byrådet ved valget i november, der ret tydeligt har sagt, hvor vi skal hen. Det er det, vi tager bestik af, og vi står sådan set bare fast på det, vi har lovet vælgerne forud for valget, siger Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V).

- Debatten fortsætter

Debatten om skolerne var ellers et af de helt store emner i valgkampen til kommunalvalget i Assens Kommune, og fronterne var trukket hårdt op. På den ene side stod Venstre, SF og Konservative over for Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der i et snævert flertal valgte at lukke skolerne i Dreslette og Skallebølle og samle overbygninger på skolerne i Tallerup og Tommerup på Tallerupskolen.

Efter valget stod Venstregruppen igen med flertallet, og beslutningen blev omgjort.

Socialdemokraten Charlotte Vincentz Petersen var ét af de 12 byrådsmedlemmer, der stemte nej til at tilbagerulle sammenlægningen af overbygningerne. Hun mener ikke, at debatten om skolerne i Assens Kommune slutter her.

- Jeg tror, at man holder gryden i kog i forhold til borgere, der er frustreret i skoledebatten. Det er ikke stoppet med det her. Nu kommer der igen en periode, hvor man i hvert fald i 5690 (Tommerup, red.) er urolige for, hvad der skal ske, fortæller hun.

Elever, der er flyttet fra Tommerup Skolen til Tallerupskolen, kan frit vælge, om de efter sommerferien vil tilbage på skolebænken i Tommerup, eller om de vil blive på Tallerupskolen.