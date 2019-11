Skabte utryghed med brand og indbrud: Nu er lettere retarderet mand dømt

En 27-årig lettere retarderet mand fra Odense er dømt for at have begået 16 indbrud og sat ild til tre huse.

Den 27-årige skabte utryghed over en længere periode hos beboerne på blandt andet Brobækvænget og Aulkærvænget i Højby. Her begik han over flere måneder en række indbrud og lavede flere ildspåsættelser.

Nu er manden blev idømt en såkaldt tilsynsdom, hvilket betyder, at kommunen kan bestemme, hvor han skal bo og arbejde. Kommunen kan også beslutte at sende manden på en institution.

Ifølge anklager Heidi Koldbæk var den 27-årige alene om det. Ved retssagen forklarede han ikke, hvorfor han havde sat ild til husene, ligesom der var dele af anklageskriftet, han ikke kunne tilslutte sig.

- Han erkendte sig delvist skyldig, men kunne ikke påtage sig skylden for alle anklagerne, siger anklageren til TV 2/Fyn.

Manden blev efter længere tids efterforskning anholdt i begyndelsen af april og blev fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre.

Det er således ikke sikkert, om det var ham, der den 3. december sidste år både begik indbrud og tændte ild i tre huse ganske tæt ved hinanden i Højby.

Det ene sted blev en mand overrasket af husets beboer, mens han var i fuld gang med at stjæle julegaver, smykker og parfumer, og desuden havde skåret lamper ned fra loftet.

Da beboeren råbte indbrudstyven an, forsvandt han gennem ruden i den terrassedør han havde smadret for, at få adgang til huset.

I den forbindelse fortalte Karina Broe på Aulkærvænget, at Højby-borgerne var utrygge ved situationen:

- Vi er utrygge, vi er bange. Der jo ikke nogen af os der tør forlade vores hjem om aftenen efterhånden. Det føles virkelig ubehageligt. Og utrygt, sagde Karina Broe til TV 2/Fyn efter den ubehagelige oplevelse.

