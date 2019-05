Nu er musikken på plads til populær ø-festival

Billetterne til den lille sydfynske ø-festival, Avernax, blev udsolgt på under et minut for flere måneder siden - og det var selvom ingen vidste, hvad for noget musik, der egentlig ville komme til at pryde den populære all-inclusive festival på Anernakø.

Vi tror virkelig, vi har knækket koden til at lægge en god spilleplan. Rune Kjær-Nielsen, medarrangør af Avernax

Men nu skal de 600 festivaldeltagere ikke vente længere. Fredag har Avernax Festival nemlig offentliggjort dette års musikprogram, som både har navne som alle danskernes Alberte og Folkeklubben på plakaten.

- Det er virkelig et stærkt program, hvis vi selv skal sige det. Der er nogle bands, vi har arbejdet på at få i flere år, blandt andet Folkeklubben, fortæller Rune Kjær-Nielsen, der er med til arrangere den sydfynske festival, i en pressemeddelelse.

AVERNAX Festivalen Avernax er en all inclusive festival. Når du har købt din billet får du tre dages musik, otte måltider, og alt det øl og sodavand du kan drikke. Avernax afholdes ved Munke Strand på den sydfynske ø Avernakø. Festivalen er 100 procent foreningsejet og non profit. Alt overskud går til afholdelse af festivalen og støtte af det lokale ø-liv.

Kendt og ukendt musik

På programmet til dette års Avernax Festival er der blandt andet Alberte, som de fleste kender for hendes "Tjubang-chokolademand" og Folkeklubben. Det er to navne, som efterhånden har et noget kendt navn i musikverdenen i Danmark.

Men det er ikke kun de allerede etablerede danske kunstnere, der har fået en plads på plakaten til ø-festivalen.

- Vi er stolte af et program, der er diverst, og som har nogle rigtig spændende upcoming kunstnere som for eksempel Ida Wenøe, Goss og Love Coffin, men også nogle mere etablerede navne som Folkeklubben og Alberte, der appellerer bredt, og så er der for første gang et udenlandsk navn på plakaten, nemlig svenske Night Viper, fortæller Rune Kjær-Nielsen.

Et frirum til at nyde

Dette års festival er nummer tre nogensinde. Og på trods af, at den stadig er en ny dreng i klassen med de mange festivaler rundt omkring i Danmark, så er der stor opbakning, hvis man bare kigger på, hvor hurtigt billetterne blev udsolgt.

Musikprogrammet Alberte, Folkeklubben, Palace Winter, Lydmor, Kenton Slash Demon, Goss, Nurse, Love Coffin, Ida Wenøe, Tan, Dør nr. 13, PJ Bonneman, Night Viper, M. Rexen, L.T. Valentin, Fred Life, Red Lama og Rambo Banjo and the Slickpickers

Festivalen er speciel idet man undervejs ikke skal foretage så mange valg. For eksempel er musikken planlagt, så ingen af deltagerne går glip af noget musikalsk, da der kun er et sted, man kan være og høre musik af gangen.

Og det samme gælder, når det kommer til maden. Under festivalen er der også tænkt for gæsterne i forhold til, hvad de skal have at spise. Der er nemlig tale om fællesspisning med kun én menu.

Ifølge arrangørerne er det alt sammen med til at skabe et frirum og et fællesskab.

Der er også gjort en ekstra indsats for at lægge en spilleplan, der følger gæsternes rytme og festivalens stemning.

- Vi tror virkelig, vi har knækket koden til at lægge en god spilleplan. Det kommer til at starte lidt stille om eftermiddagen, men så sker der et temposkift om aftenen, hvor vi gradvis opbygger intensiteten. Det bliver i perfekt symbiose med stemningen på festivalen, siger Rune Kjær-Nielsen.