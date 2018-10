Vandboringer lukket: Nu er vandet frikendt for pesticidrester

Alle vandværker i Svendborg Kommune - både vandværkerne i det kommunale selskab VA og de private vandværker - har i løbet af efteråret testet deres vand for en række pesticider og pesticidrester, som der ikke tidligere er testet for.

I alt er der i den nye undersøgelse testet for 419 typer pesticidrester, og der er ikke fundet spor af pesticiderne i nogen af vandværkerne.

- Vi frygtede, at vi stod over for et kæmpe forureningsproblem, men med testen kan vi sænke skuldrene lidt, siger Søren Kongegaard, bestyrelsesformand for VA i en pressemeddelelse.

Har tidligere testet for 39 stoffer

Alle vandværker i Svendborg Kommune har hidtil testet rutinemæssigt for 39 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter, men efter ønske fra Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune har vandværkerne nu også testet for en lang række andre pesticider.

- Det er vigtigt, at borgerne kan stole på, at myndighederne gør alt, hvad de kan, for at sikre, at forbrugerne har vished for deres vandkvalitet, siger formand for Miljø- og Naturudvalget, Bruno Hansen (SF).

Lukkede vandboringer

I løbet af sommeren er flere vandboringer i Svendborg Kommune blevet lukket. Det gælder vandboringer i Skårup, Bjerreby og Oure.

Det sker efter fund af nedbrydningsproduktet DMS i vandboringerne, ligesom pesticidresten Desphenyl-Chloridazon tidligere er fundet omkring grænseværdien i nogle enkelte vandværker.

Formand for Miljø- og Naturudvalget, Bruno Hansen, (SF) mener, at det er nødvendigt at overveje, om der skal indføres et sprøjteforbud for udvalgte områder i kommunen.

- For vi kan ikke være helt sikre på, at de pesticider, der stadig er godkendt i dag, ikke finder vej til grundvandet, siger Bruno Hansen.

Fakta VA driver seks vandværker og står for cirka 60 procent af drikkevandsforsyningen i Svendborg, mens 15 private vandværker står for resten.

Det er afgangsvandet fra vandværket, der er blevet testet, og ikke de enkelte boringer, der leverer vand til vandværket.

Grænseværdien for indhold af pesticider og pesticidrester i drikkevand er politisk bestemt til 0,1 mikrogram/liter. For de fleste stoffer gælder det, at det sundhedsskadelige indtag er langt højere end grænseværdien. Kllde: Svendborg Kommune

