Brugsejer bøvler med bøller: Nu får fynske Tony måske hjælp fra statsministeren

Truende stofmisbrugere, berusede kunder bag rattet og langfingrede kunder.

Flere gange har brugsuddeler i Dagli’Brugsen i Særslev, Tony Thygesen, oplevet, at Fyns Politi ikke har været i stand til at hjælpe ham.

- Det er utroligt frustrerende, når man står i en presset situation, forklarede brugsuddeleren i september.

Brugsuddeleren har blandt andet oplevet, at Fyns Politi spurgte om Tony Thygesen selv kunne håndtere to truende stofmisbrugere.

- Vi havde nok ikke ringet, hvis vi kunne have klaret det selv, men de (Fyns Politi, red.) har simpelthen ikke ressourcerne til at sende nogen ud, forklarede brugsuddeleren.

Hun (statsministeren, red.) er politiker, så jeg ved ikke, hvor meget man skal stole på det. Men det er positivt, at hun giver udtryk for, at man vil gøre noget ved problemet Tony Thygesen, brugsuddeler, Særslev

Tirsdag satte statsminister Mette Frederiksen i Folketingets åbningstale fokus på Fyns Politi og dets ressourcer. Her åbnede hun blandt for flere politifolk til Fyn.

- Det er fint, at man har fokus på det. Jeg håber, at man får noget nærpoliti. Det er yderst positivt, forklarer han.

Brugsuddeleren bliver bakket op af sine kunder.

- Vi mangler politi på Nordfyn, understreger Jane Pierson.

- Det lyder umiddelbart som en god idé. Vi ser ikke så meget politi på gaden, mener Søren Thomsen.

Mette Frederiksen vil finde en bedre balance

Statsministerens forslag kommer i kølvandet på TV 2/Fyns dækning af et presset Fyns Politi. I september kunne TV 2/Fyn afsløre, at "personalesituationen i stort set alle afdelinger er voldsomt trængt".

Fakta om ansatte ved Fyns Politi Siden 2007 har Fyns Politi mistet 70 medarbejdere. I samme periode har Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi fået 85 medarbejdere. Sydsjælland og Lolland-Falster Politi har fået 89 medarbejdere, mens Københavns Politi har fået 164 flere medarbejdere. Kun én politikreds - Københavns Vestegn - har mistet lige så mange medarbejdere (70) som Fyns Politi. Nordjyllands Politi og Nordsjællands Politi har hver mistet én medarbejder, mens Midt- og Vestsjællands Politi har mistet syv. Kilde: Rigspolitiet Se mere

Det fremgår af et referat fra et repræsentantsskabsmøde den 3. maj 2019, hvor en lang række afdelinger hos Fyns Politi har været repræsenteret.

Nu sætter statsministeresn fokus på det danske politi.

- Vi skal kunne have tillid til politi og retsvæsen. Alt andet er skræmmende, forklarede statsministeren.

Hun fortalte i sin tale, at Rigspolitiet med 1.900 mand har flere end dobbelt så mange ansatte som Fyns Politi.

Fyns Politi havde i august 620 polititjenestemænd ifølge Rigspolitiet.

- Mange er ansat centralt i stedet for ude ved borgerne. Kan vi ikke finde en klogere og bedre balance, spurgte Mette Frederiksen i sin tale foran de 179 folketingsmedlemmer.

Tony Thygesen er skeptisk i forhold til, hvordan man skal løse politiets udfordringer.

- Jeg tror ikke, at det er så nemt at løse. Det er ikke bare at flytte folk ud, der skal også nogle til at ordne det administrative, mener brugsuddeleren.

Han har selv et forslag til at finde ekstra politiressourcer.

- For os almindelige borgere virker det mærkeligt, at der står fire politifolk og vifter folk forbi ved grænsen, siger han og indrømmer:

- Man skal nok kende baggrunden for at kunne vide noget om det.

Stoler du på, at Mette Frederiksen vil gøre noget ved problemet?

- Hun er politiker, så jeg ved ikke, hvor meget man skal stole på det. Men det er positivt, at hun giver udtryk for, at man vil gøre noget ved problemet, forklarer Tony Thygesen.

Politi: Vi gør vores bedste

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj er klar over, at Fyns Politi har mange opgaver for tiden. Hver dag prioriterer politiet de opgaver, der er.

Læs også Fyns Politi har mistet 56 medarbejdere på fire år

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, siger Lars Bræmhøj.

Mener du, der er ressourcer nok?

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarer han.

I grafikken herunder kan du få et overblik over, hvordan afdelinger ved Fyns Politi beskrev deres situation i maj 2019.