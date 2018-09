Nu får fynske veteraner vigtig hjælp

Flere fynske kommuner har siden sidste nationale flagdag for veteraner indført en veteranpolitik eller fået tilknyttet en veterankoordinator.

En rundringning, som TV 2/Fyn har lavet til alle de fynske kommuner, viser, at flere kommuner har oppet sig siden sidste flagdag i forhold til at hjælpe de fynske veteraner. Det har de gjort ved enten at ansætte en veterankoordiantor, ved at lave en veteranpolitik eller ved at have en veteranpolitik klar til godkendelse i den nærmeste fremtid.

Vi har indført en veteranpolitik for at anerkende den store indsats, som udsendte leverer i områder med konflikter og krigshandlinger Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune

Claus Stenberg fra Nyborg, der er talsmand for paraplyorganisationen Veteranalliancen, fortæller til TV 2/Fyn, at veteranpolitikken sætter rammer for de indsatser, der bliver lavet for veteranerne rundt omkring i kommunerne. Han mener især, at veterankoordinatorerne er vigtige. Claus Stenberg har selv været udsendt til Balkan i 1992 og har benyttet sig af en veterankoordiantor i Nyborg.

- Det ligger ikke i vores natur at bede om hjælp. Som soldat har vi en identitet som en superhelt, der redder verden og hjælper andre. Derfor skal der meget til, før vi beder om hjælp. Her kan en veterankoordinator være altafgørende, da de kan sætte sig ind i de traumer, vi har. På den måde kan de lægge en plan til at tackle problemerne i den rigtige rækkefølge, fortæller Claus Stenberg.

Nordfyns Kommune har fået både veteranpolitik og -koordinator

Nordfyns Kommune er en af de kommuner, der har vedtaget en veteranpolitik og har fået tilknyttet en veterankoordinator.

Fakta om kommunale tilbud til veteraner: Assens: Flagdag, har veterankoordinator, ingen veteranpolitik.

Nordfyn: Flagdag, har fået både veteranpolitik og veterankoordinator siden sidste år.

Middelfart: Flagdag, har veterankoordinator, ingen veteranpolitik.

Odense: Flagdag, har veterankoordinator og veteranpolitik.

Kerteminde: Flagdag, har fået veterankoordinator siden sidste år, ingen veteranpolitik.

Nyborg: Flagdag, har veterankoordinator og veteranpolitik.

Faaborg-Midtfyn: Flagdag, både veterankoordinator og veteranpolitik er på vej.

Ærø: Flagdag, har veterankoordinator, ingen veteranpolitik.

Langeland: Flagdag, både veterankoordinator og veteranpolitik er på vej.

Svendborg: Flagdag, har fået veterankoordinator siden sidste år, veteranpolitik er på vej

Lars Jakobsen trådte til som veterankoordinator for Nordfyns Kommune i marts måned. Han mener, at problemet har været, at de i kommunen ikke har haft kendskab til særlige problemer blandt kommunes 161 veteraner. Derfor håber han, at han med onsdagens nationale flagdag kan synliggøre, at kommunen har rettet op på hjælpen til veteraner siden sidste år.

- Vi har ikke haft nogen henvendelser endnu, men jeg tror på, at i dag kan blive et vendepunkt, som skal være med til at oplyse veteranerne om, at tilbuddet om hjælp findes.

Lars Jakobsen har selv været i Forsvaret i 18 år, hvor han har været udsendt til krigene i Jugoslavien, og derfor kan han være med til at hjælpe veteraner hjemme på Fyn.

- Jeg har været leder for soldater, da jeg var udsendt, og derfor var jeg hele tiden inde over de udfordringer, der var, imens vi var udsendt, fortæller han.

Nordfyns kommunes borgmester Morten Andersen er enig i, at den nye veteranpolitik er nødvendig.

- Vi har indført en veteranpolitik for at anerkende den store indsats, som udsendte leverer i områder med konflikter og krigshandlinger, men også for at sikre, at vi har et beredskab, der står klar med hjælp, når udsendte skal vende tilbage til en civil hverdag", siger borgmester Morten Andersen.

Sent at komme i gang

Selvom opmærksomheden omkring en veteranpolitik i de fynske kommuner er øget, mener talsmanden for Veteranalliancen Claus Stenberg, at de er kommet sent i gang:

- Vi har haft brug for denne her politik og veterankoordinatorer siden 1992, hvor vi har fået veteraner hjem fra Balkan, så det er lidt sent, de kommer i gang.

Han er dog glad for, at mange af kommunerne, der endnu ikke har en politik, er i gang med at udarbejde en veteranpolitik.

Veterankoordinator En veterankoordinator hjælper veteraner og deres pårørende med at navigere i den kommunale jungle og sikre hjælp til sundhedsmæssige og sociale problemer. En veterankoordinator kan ikke sagsbehandle selv, men formidle og smidiggøre dialogen mellem kommunens forskellige afdelinger og teams, og de syge/udsatte veteraner og deres pårørende.

