Efter flere dage med voldsomt vejr: Nu falder der ro på

Efter flere dage med høje temperaturer, tordenvejr og voldsomme regnskyl er den danske sommer nu på vej tilbage til et noget mere jævnt niveau.

Fredag morgen vil temperaturene ligge omkring de 15 grader. Op ad dagen stiger de en smule, og fynboerne kan forvente, at det topper på omkring 18 grader.

Dagen begynder tørt, men i løbet af fredagen vil der falde byger rundt omkring på Fyn. Det bliver dog langt fra ligeså voldsomt som de store regnskyl, der faldt tidligere på ugen.

Det ser ud til, at det milde vejr er kommet for at blive lidt endnu. I hvert fald skulle det lørdag komme en del sol, mens temperaturen blive omkring 18 grader.

Søndag aften er det Sankt Hans Aften, og der er gode nyheder til alle dem, der skal ud for at sende heksen til Bloksbjerg. I hvert fald siger vejrudsigten 20 grader, en del sol og nærmest ingen vind.

